Sunt bătute gimnastele? Legendara Sandra Izbaşa a explicat cum a fost tratată ea de antrenori

Sandra Izbaşa şi-a încheiat cariera cu un bilanţ excelent: 9 medalii de aur, 5 de argint şi 5 de bronz la Jocurile Olimpice, Campioantele Mondiale şi cele Europene.

După ce a renunţat la sportul de performanţă, la 24 de ani, Izbaşa a rămas în sala de gimnastică, de această dată, din postură de antrenoare. Chiar dacă apariţiile ei mediatice s-au mai rărit, acum, Sandra a fost invitata lui Denise Rifai la emisiunea moderată de aceasta, la Kanal D, „40 de întrebări cu Denise Rifai“.

În cadrul emisiunii, Sandra a atins mai multe subiecte de interes. Şi a răspuns şi la o întrebare delicată, legată de bătăile încasate de gimnaste la antrenamente despre care a vorbit, de curând, Marilena Vlădărău – Pereţeanu.

Ce a spus Sandra Izbaşa?

*Nu am fost bătută, pentru că am ştiut să colaborez cu ei (n.r. - cu antrenorii) şi pentru că mereu am găsit soluţia de mijloc. Preferam să fiu dată afară din sală sau să fac forţă, decât să-mi dea o palmă.

*Depinde foarte mult şi de zona în care antrenează. Antrenorul trebuie să aibă grijă de mai multe gimnaste, care pot avea şi zile mai proaste. Mai bine îi personalizezi programul, decât să ajungi la corecţii sau bătaie.

*Eu sunt un om norocos, pentru că am avut tot timpul vorbele la mine, comunicarea a fost cheia succesului meu.

*Fiecare sportiv îşi are povestea. Eu am văzut anumite practici, dar nu am fost niciodată de acord cu lucrul acesta.