Suedezii ne fac praf, dar tot ei ne-au salvat de un dezastru din cauza rasismului: Ce a riscat România

Finalul meciului România - Suedia de pe „Arena Naţională“ a produs un moment jalnic, în ton cu jocul prestat de băieţii îmbrăcaţi în galben.

Concret, în momentul intrării lui Alexander Isak (20 de ani) pe teren, în minutul 78, în locul lui Marcus Berg, vârful de culoare al suedezilor a fost puternic huiduit şi supus unui atac pe care suedezii, arbitrul întâlnirii, dar şi jurnaliştii din presa internaţională l-au considerat drept rasist!

Momentul a fost atât de grav, încât centralul italian Daniel Orasto a şi oprit jocul, preţ de câteva minute, discutând atât cu fotbaliştii români, cât şi cu cei suedezi!

Incidentul a luat amploare, astăzi dimineaţă, fiind relatat pe larg în presa mondială! Şi, foarte probabil, va atrage o nouă pedeapsă dură pentru Federaţia Română de Fotbal, în condiţiile în care românii sunt recidivişti şi au găzduit partida cu Suedia, după ce au avut terenul suspendat, etapa trecută, cu Norvegia din cauza unor scandări xenofobe.

Ce au povestit componenţii naţionalei Suediei?

*Alexander Isak (atacant Suedia): Da, am auzit scandări rasiste din tribune. Sunt dezamăgit, e incredibil că asemenea lucruri se întâmplă. Dar noi eram pregătiţi pentru aşa ceva şi am făcut faţă. Doar l-am întrebat pe arbitru dacă a auzit ceva. După două minute, a întrerupt meciul şi a spus că a auzit ceva. M-a întrebat: <vrei să opresc meciul?> I-am spus: <nu, nu trebuie să faci asta>. Cuvintele rasiste sunt lucruri care nu ar trebui să se întâmple. E incredibil de trist.

*Andreas Granqvist: Arbitrul a fost foarte bun, foarte puternic. I-a spus lui Isak: <avertizează-mă dacă se întâmplă din nou şi voi opri meciul>. Am terminat restul partidei evitând asta şi am sărbătorit pe teren.

*Emil Forsberg: Jucătorii români au spus că n-au auzit, deoarece nu era împotriva lor. E incredibil de plictisitor. Isak e puternic ca să spună ceva. N-ar trebui să se întâmple aşa ceva, e incredibil de regretabil. Am vorbit cu Isak în timpul meciului, l-am întrebat dacă totul era OK şi a fost. Încercăm să-i fim alături. E o umbră, n-ar trebui să se întâmple, dar e fotbal şi, din nefericire, se întâmplă. Am făcut ceva în acestă privinţă, acesta e lucrul cel mai important. E regretabil!

*Jan Andersson: Eu sunt doar antrenor, avem arbitri, avem regulamente care trebuie respectate. Şi astăzi arbitrul a oprit meciul pentru un astfel de eveniment (n.r. - scandări rasiste ale suporterilor români). Din punctul meu de vedere, n-am auzit să se fi întâmplat ceva. Dar asta e procedura. Din punctul meu de vedere, dacă există astfel de evenimente, partida ar trebui să se oprească de tot. E un lucru trist că se întâmplă astfel de evenimente.

Ce a scris presa internaţională?

*The Sun: Meciul Suediei a fost oprit după după josnicul abuz rasist al fanilor români la adresa atacantului Alexander Isak. Isak a fost huiduit la fiecare atingere a balonului de fanii gazdelor şi, în ciuda abuzului, n-a ripostat, continuând să joace cu curaj.

*Daily Mail: Meciul câştigat de Suedia în România a fost întrerupt, după abuzul rasist al fanilor gazdelor la adresa atacantului Alexander Isak...dar starul lui Real Sociedad a fost sufletul petrecerii la final. Partida a fost oprită, acesta fiind primul pas făcut de UEFA conform noului protocol. Jucătorul de 20 de ani a fost huiduit de fani la fiecare atingere de balon. El a intrat pe teren în minutul 78 şi s-a confruntat cu acest abuz imediat. Cei din stadion au fost avertizaţi şi jocul a continuat.

*Euronews: Abuz rasist la adresa lui Isak în România - Suedia. Bucuria calificării Suediei la Euro 2020 a fost stricată de abuzul rasist la adresa atacantului, în momentul în care a fost introdus pe teren în minutul 78, în locul lui Marcus Berg.

*Goal.com: Atacantul suedez Isak, victima unui incredibil de trist abuz rasist în România.

*Sky Sports: Alexander Isak, ţinta atacurilor rasiste ale fanilor români. Isak a intrat pe teren în minutul 78 al victoriei Suediei cu 2-0, iar meciul a fost oprit apoi aproximativ două minute, după ce atacantul de 20 de ani s-a plâns din cauza insulteror rasiste.





