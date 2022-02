”Stejarii”, încă un pas spre îndeplinirea visului : calificarea la Cupa Mondială!

Titular în naţionala noastră, Dragoş Ser vede confruntarea cu Spania ca o adevărată finală pentru prezenţa la Cupa Mondială: ”Este o finală, noi ne dorim să câştigăm şi după aceea, după victorie, suntem calificaţi pentru Franţa 2023. Emoţii sunt, ca pentru fiecare meci, dar ne odihnim şi trebuie să dăm ce e mai bun duminică”. ”Fiecare meci cu Spania din ultimii ani a fost foarte greu. Să nu uităm că şi cel de anul trecut de la Bucureşti a fost unul incendiar, jucat până în ultimul minut şi încheiat cu victoria noastră. Miza e foarte mare, calificarea la Cupa Mondială. Mergem cu pieptul sus şi vrem să venim cu o victorie acasă”, a adăugat şi Florin Surugiu.

”Pentru mine este un vis de când eram mic. Sunt tânăr şi îmi doresc să merg la Cupa Mondială” – Dragoş Ser, jucător naţionala de rugby a României.

”De când m-am apucat de rugby am visat să ajung la Cupa Mondială. În 2015 nu am făcut parte din lot, în 2019 s-a întâmplat ce s-a întâmplat şi acum avem şansa duminică seară să ne calificăm la Cupa Mondială din 2023” – Ionuţ Dumitru, jucător naţionala de rugby a României.

”Nu vrem să fie meciul spectaculos, vrem doar să câştigăm”

Stejarii au avut un parcurs perfect în acest an în preliminarii, cu două victorii obţinute acasă în primele două partide, cu Rusia (scor 34-25) şi Portugalia (37-27), dar în ultimul meci succesul a fost obţinut graţie unei reveniri fantastice a jucătorilor noştri în cea de-a doua parte a întâlnirii.

Acum, românii sunt decişi să decidă soarta partidei încă din prima repriză. ”Meciul cu Portugalia a fost unul foarte greu. Trebuie să scoatem greşelile din prima repriză şi automat partida va avea altă întorsătură. Dacă scoatem greşelile din prima parte şi avem un început mult mai bun, va fi meciul reglat din prima repriză, eu aşa zic”, a transmis Florin Surugiu. ”Noi nu vrem să fie meciul spectaculos, vrem să câştigăm. În minutul 80 când s-a fluierat, nu contează scorul, noi trebuie să câştigăm”, a adăugat Dragoş Ser.

”Eu vreau să câştig orice partidă pe care o joc, atât la echipa de club, cât şi la naţională. Cred că acest meci are o importanţă mult mai mare, pentru că este şi calificarea la Cupa Mondială în joc şi cred că o să ieşim câştigători duminică” – Ionuţ Dumitru, jucător naţionala de rugby a României.

Eşecul de acum patru ani, factor motivator pentru Stejari

În urmă cu patru ani, România pierdea surprinzător, cu 22-10, la Madrid, în faţa Spaniei. Titular la acel meci, veteranul echipei noastre, Florin Surugiu (37 de ani), spune că rugbyştii noştri trebuie să ia aminte de la acea întâmplare pentru a reuşi să se califice la Cupa Mondială. ”Avem în cap înfrângerea de atunci, dar trebuie să ne gândim la Cupa Mondială din 2023. Am şters cu buretele şi avem un alt obiectiv. Acela a fost un meci foarte greu, am fost foarte încrezători, dar când am tras linie a rezultat o înfrângere foarte dureroasă. Şi atunci miza a fost calificarea la Cupa Mondială. Am avut doar de învăţat din acea partidă, le spun şi acum băieţilor că trebuie să mergem să jucăm, nu să ne gândim la această miză. Pentru că punem presiune pe noi şi atunci va fi foarte greu. E un meci cu miză foarte mare, trebuie să facem tot ce am învăţat, tot ce am făcut în această săptămână şi automat va veni şi victoria”, a comentat Florin Surugiu.

Florin Surugiu vrea să se retragă după Cupa Mondială 2023

Dacă la Cupa Mondială din 2015 şi-a cerut iubita de soţie chiar pe teren, după meciul cu Irlanda (scor 10-44), de pe stadionul Wembley, Florin Surugiu ştie ce va face dacă România se va califica la competiţia de anul viitor şi dacă va fi convocat.

”Pentru noi calificarea înseamnă foarte mult, pentru că rugby-ul în România nu e atât de dezvoltat ca în celelalte ţări. Şi de aceea obiectivul cel mai măreţ este să ajungem să mergem să participăm la aceste Cupe Mondiale. Obiectivul meu e să ajung la Cupa Mondială, să bifez un meci şi apoi voi pune ghetele în cui, cum e normal” – Florin Surugiu, jucător naţionala de rugby a României.

Programul Rugby Europe Championship 2022

5 februarie

România – Rusia 34-25

Spania – Ţările de Jos 43-0

Georgia – Portugalia 25-25

12 februarie

România – Portugalia 37-27

Ţările de Jos – Georgia 10-72

Rusia – Spania 27-41

26 februarie

Portugalia – Ţările de Jos (Lisabona)

27 februarie

Spania – România (ora 13.45, Madrid, Estadio Central UCM)

Georgia – Rusia (Tbilisi) – amânat

12 martie

România – Georgia (ora 17.30, Bucureşti, Stadionul Naţional de Rugby ”Arcul de Triumf”)

Rusia – Ţările de Jos (Saransk)

13 martie

Spania – Portugalia (Madrid)

19 martie

Ţările de Jos – România (ora 14.15, Amsterdam, National Rugby Center)

Portugalia – Rusia (Lisabona)

20 martie

Georgia – Spania (Tbilisi).

foto: Rugby Romania