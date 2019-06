Stanciu, inexistent pe teren, dar plin de speranţe: A explicat, detaliat, calculele care pot duce România la Euro 2020

Nicolae Stanciu continuă să fie titularizat la echipa naţională, deşi nici prestaţiile sale de la echipa de club şi nici cele de la prima reprezentativă nu recomandă acest lucru.





Vineri seara, cu Stanciu pe teren, România a fost condusă cu 2-0 la Oslo. După ce mijlocaşul legitimat la Al-Ahli Jeddah a fost schimbat în minutul 71 cu Maxim, tricolorii au reuşit să marcheze de două ori prin Keşeru şi să părăsească terenul neînvinşi.





La final, Stanciu a fost în vervă la interviul acordat la Pro TV, explicând cum poate ajunge România la Euro 2020, deşi jocul arată destul de rău.





Ce a spus Nicolae Stanciu?





*Ştiam ce ne aşteaptă, ştiam că sunt mult mai puternici decât noi la capitolul fizic, am fost conduşi, ca în Suedia, dar e bine că am revenit şi că am luat un punct. Am crezut până la capăt, am încercat să jucăm cu atitudine bună, iar acum ne bucurăm că am reuşit să egalăm.





*Cred că avem şanse de calificare, pentru că acum pentru Suedia urmează un meci cu Spania. Dacă îl vor pierde, iar noi vom câştiga, vom fi şi noi acolo. Avem meciuri acasă cu Norvegia şi cu Suedia, e clar că şanse încă mai sunt.





*Ţucudean şi Ianis Hagi au intrat cu forţe proaspete, chiar dacă Ianis juca în bandă, intra foarte bine în centru şi chiar a făcut un meci foarte bun. Mă bucur pentru el.





*Keşeru e golgheterul nostru, mă bucur pentru el şi chiar înainte de a marca cele două goluri a venit cu o problemă la genunchi la bancă. Mă bucur că a rămas în teren şi că a marcat cele două goluri.





Grupa F

Vineri

Norvegia - România 2-2

Suedia - Malta 3-0

Insulele Feroe - Spania 1-4

Clasament 1. Spania 9 puncte 2. Suedia 7p 3. România 4p 4. Malta 3p 5. Norvegia 2p 6. Insuelel Feroe 0p

*Primele două clasate ajung la Euro 2020

Următoarea etapă (10 iunie):

Spania - Suedia 21.45 Malta - România 21.45 (Pro TV) Insulele Feroe - Norvegia 21.45





