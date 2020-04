Sporturile de echipă, în filme: povestea reală a fictivei naţionale de handbal primite într-un turneu din Germania şi Morgan Freeman în rolul lui Mandela

Cricket

„Hansie“ (2008). Această dramă biografică urmăreşte declinul fostului căpitan al naţionalei de cricket a Africii de Sud, Hansie Cronje, după un imens scandal de meciuri trucate pentru mafia pariurilor din India, din anul 2000. Filmul propune o temă actuală pentru industria sportului şi o temă de meditaţie pentru toţi cei implicaţi în fenomen.



„Fire in Babylon“ (2010). Bollywood-ul a produs multe filme având în centru cricket-ul, având în vedere popularitatea acestui sport în India. Vorbim însă aici despre o producţie britanică documentară ce oferă o incursiune în cricket-ul anilor ’70 şi ’80 din Indiile Occidentale. Filmul prezintă imagini de arhivă şi interviuri cu foştii sportivi şi antrenori ai echipei West Indies.

Handbal

„Machan“ (2008). Handbalul nu e popular în cinematografie, lista de titluri fiind limitată. Cu toate acestea, „Machan“ este o comedie ingenioasă, coproducţie Italia / Sri Lanka, premiată la TIFF, în 2009 (Premiul de Popularitate la Festivalul Internaţional de Film Transilvania). Uberto Pasolini a ţesut o poveste care a fost apreciată în presa britanică pentru originalitate, pornind de la o întâmplare reală, din 2004, când o falsă echipă naţională a statului Sri Lanka a reuşit să se înscrie la un turneu din Germania.



Hochei

„Miracle“ (2004). Cine nu a auzit despre această ecranizare de excepţie a poveştii excepţionalului succes al echipei de hochei a Statelor Unite în faţa URSS din finala Jocurile Olimpice din 1980? 133 de scene de joc au fost filmate cu ajutorul unor sportivi, regizorul Gavin O’Connor optând, pentru autenticitate şi veridicitate, să îi înveţe secretele actoriei pe nişte hocheişti decât să înveţe actori să joace hochei. Filmul a fost realizat cu ajutorul firmei ReelSports Solutions, care a oferit asistenţă de specialitate şi în seria „Rocky“. Kurt Russell a impresionat critic în rolul antrenorului american Herb Brooks.



„Slapshot“ (1977). Vorbim aici despre un „film cult“, aşa cum sunt numite producţii mai vechi, din afara listei de box-office, care şi-au câştigat notorietatea la mult timp după lansare, activând o comunitate de fani înflăcăraţi, depăşind sferele obişnuite ale cinematografiei, precum „Portocala Mecanică“ sau „Fight Club“. „Slapshot“ abordează hocheiul din perspectiva violenţei folosite ca magnet pentru fani. Paul Newman recunoştea că, la terminarea filmărilor, rămăsese cu „un limbaj de vestiar“: filmul arată „mizeria“ din ligile inferioare, caracterul virulent al discursului folosit în interiorul echipei şi abuzurile. Nancy Dowd a scris scenariul inspirându-se din experienţa acumulată de fratele ei în hocheiul din ligile inferioare.



„Pond Hockey“ (2008). Este un documentar veritabil care le dezvăluie fanilor istoria sportului cu pucul, printr-un puzzle creat din mărturii ale unor jucători din cel mai puternic campionat profesionist de hochei - NHL. Este şi un prilej de a descoperi faţa primului campionat de hochei pe lac din Statele Unite, organizat în Minnesota, cu 100 de echipe la start!





Polo

„Drumul spre glorie“ (2006). Acest film produs în Ungaria spune povestea unui duel purtat pe două fronturi de Ungaria şi URSS: tancurile sovietice înnăbuşeau revoluţia ungară din 1956, în timp ce în bazin, la Jocurile Olimpice de la Melbourne, balanţa înclina în sens invers, Ungaria câştigând ceea ce a rămas în memoria colectivă drept cel mai sângeros meci de polo din istorie.

Rugby

„Invictus“ (2009). Clint Eastwood semnează cel mai cunoscut şi mai popular despre rugby din toate timpurile. Film de sport, biografic şi istoric în egală măsură, Invictus spune una dintre poveştile care au contribuit la schimbarea Africii de Sud. Nelson Mandela, în primul său mandat de preşedinte al ţării, lansează naţionala de rugby în misiunea de a câştiga Cupa Mondială de Rugby din 1995, pe care Africa de Sud o organiza în premieră. Aşa începe, practic, povestea de succes a naţionalei supranumite „Springboks“. Filmul are la bază cartea „Playing the Enemy: Nelson Mandela and the Game that Made a Nation“ (2008), a jurnalistului britanic John Carlin care avea să publice patru ani mai târziu o biografie bestseller a jucătorului de tenis spaniol Rafael Nadal (2012). Cu încasări de peste 122 de milioane de dolari, filmul le-a adus nominalizări la Oscar lui Morgan Freeman - care l-a interpretat pe Mandela şi lui Matt Damon - în rolul căpitanului echipei, Francois Pienaar.



„Alive“ (1993). Un film-document desire lupta pentru supravieţuire în munţii Anzi dusă de membrii unei echipe de rugby din Uruguay după ce avionul în care se aflau s-a prăbuşit. Scenele de joc lipsesc, însă filmul rămâne un titlu de referinţă între filmele despre rugby.



„Mercenary“ (2016). Cinematografia franceză ne propune o poveste despre sacrificiile pe care trebuie să le facă un tânăr ambiţios pentru a ajunge să îşi împlinească visul de a juca rugby la nivel înalt.



Volei



„The miracle season“ (2018). Regizorul Sean McNamara, renumit pentru filmul biografic „Soul Surfer“ (2011), a revenit asupra subiectelor din sport pentru a prezenta o nouă poveste reală, a echipei de volei a liceului Iowa City West High School. Filmul urmăreşte sezonul 2011 al echipei de volei, ce renaşte după moartea tragică a căpitanului său, Caroline „Line“ Found. În distribuţie regăsim şi doi câştigători ai premiilor Oscar, Helen Hunt şi William Hurt.



Volei pe plajă



„Side Out“ (1990). Comedia se îmbină cu atmosfera de vacanţă, însă filmul vine şi cu un mesaj puternic despre vocaţie şi destin, când un student la drept se întâlneşte cu „Regele Plajelor“, un fost sportiv ale cărui zile de glorie au rămas în trecut. Chiar dacă vorbim despre un dezastru de box office, cu încasări de peste zece ori mai mici decât bugetul, filmul a devenit un clasic în materie de ecranizări despre acest sport.