Simona Halep: „Nici 1% nu mă aşteptam să câştig Wimbledon” De ce spune că a inhibat-o pe Serena şi cât a dormit îniantea finalei

Fostul număr 1 WTA a detaliat şi experienţa câştigării trofeului de la Wimbledon, cel mai important turneu de Grand Slam din lume. precizând că meciul cu Serena Williams a fost cel mai bun din cariera sa. “Chiar unu la sută nu mă aşteptam să câştig acest turneu, pentru că în primul rând este pe iarbă, iar iarba nu este suprafaţa mea preferată. Sunt aproape şase ani în care am fost sub presiune săptămână de săptămână. Nu îmi place când mă critică nu pe tenis, ci pentru cum sunt ca persoană. Am ajuns la nivelul la care nu mă mai gândesc contra cui joc. Aşa a fost şi la meciul cu Serena. Meciul cu Serena de la Wimbledon a fost cel mai bun meci din cariera mea. Un mare pas pentru mine mental şi uman. Norocul e de partea mea de fiecare dată, mă consider o fire norocoasă. Dar să ajungi în finală la Wimbledon, e greu să spui că a jucat prost. Consider că eu am făcut-o să joace prost, că au am forţat-o să facă greşeli şi am şi inhibat-o”.

Într-un alt context, Halep a spus că nu a avut niciodată probleme cu somnul şi chiar înaintea ultimului act de la Wimbledon a dormit neîntoarsă. “Înaintea finalei de la Wimbledon a fost perfect, am dormit nouă ore”

Ea a explicat şi diferenţa dintre felul în care a abordat turneul de la Roland Garros şi pe cel de la Wimbledon: “Roland Garros-ul a fost sub o presiune enormă. Auzeam în jurul meu că nu sunt o jucătoare adevărată fără un grand slam. Mi-am format o presiune că nu sunt capabilă să fac faţă presiunii unei finale de grand slam. A fost o eliberare pentru mine Roland Garros. Wimbledon-ul a fost pe un mod foarte relaxant, foarte liniştit. Am ascultat pentru prima dată în viaţa mea sută la sută ce mi-a cerut echipa. Eu joc la instinct mai mult. Acum am ascultat şi de aceea am câştigat meciuri importante. Sunt mai motivată decât anul trecut pentru că am simţit plăcerea jocului la Wimbledon cum n-am simţit-o niciodată. Plăcere fără presiune. Şi îmi doresc medalie la Olimpiadă”.

