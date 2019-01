Simona Halep: „Hagi a fost eroul meu!“ Ce spune jucătoarea de tenis despre cea mai bună naţională de fotbal a României

"Gheorghe Hagi a fost eroul meu. Am fost extrem de bucuroasă să-l întâlnesc când eram copil. Iar când am descoperit că ştia cine sunt, nu mi-a venit să cred. Prima dată l-am întâlnit la un meci jucat de Steaua în Liga Campionilor. A fost foarte amabil", a povestit Halep.



Pentru că s-a năcut în anul 1990, Simona spune că nu are foarte multe amintiri din perioada în care Hagi şi colegii săi făceau istorie şi obţineau cele mai bune rezulate ale fotbalului românes, prntre care trei calificări consecutive la turneele finale ale Cupei Mondiale. "Sunt prea tânără pentru a vorbi despre acele momente, deşi le-am văzut pe internet. Dar lumea încă vorbeşte despre ele. Aud multe poveşti despre cât erau de grozavi şi admir fiecare fotbalist din acea generaţie. Nume mari, personalităţi mari, oameni extraordinari. Am avut onoarea să-i cunosc personal pe unii dintre ei. Sunt bună prietenă cu Bogdan (Stelea - n.r.) şi îmi place să-l ascult vorbind despre experienţa lui de sportiv. E o persoană extraordinară", a mai precizat Simona Halep.