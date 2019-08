Simona Halep, favorită la câştigarea US Open. Românca este ridicată în slăvi de site-ul oficial al turneului

Nici nu a debutat bine sezonul de hard şi americanii au început să analizeze şansele jucătorilor şi jucătoarelor din circuitul profesionist de a se impune la Flushing Meadows.

Analiza amănunţită a Simonei de peconcluzionează că românca poate reuşi dubla Wimbledon - Flushing Meadows."O privire rapidă pe palmaresul Simonei Halep ne oferă o mulţime de motive să considerăm că românca de 27 de ani nu are doar şanse să câştige ediţia din acest an de la US Open, ci poate fi considerată una dintre principalele favorite să ridice trofeul. A fost de două ori locul 1 WTA şi are deja în vitrină două titluri de Grand Slam, Roland Garros anul trecut şi un parcurs impresionant pe iarba de la Londra în această vară, care a culminat cu succesul răsunător în faţa celei mai mari jucătoare din toate timpurile, Serena Williams.Mai mult, ea a mai jucat alte trei finale de Grand Slam, are 19 titluri în carieră din 36 de finale, iar 10 pe hard. Aţi prins ideea, Simona este foarte bună,"