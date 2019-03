Simona Halep a explică starea de nervozitate pe care a avut-o şi are un sfat pentru cei care se confruntă cu aceeaşi problemă

În primul set, atunci când a pierdut două game-uri la rând şi i-a permis lui Wang să se apropie la 4-3, Halep a apelat la primul on-court coaching cu Daniel Dobre. Doar că, acesta nici n-a apucat să-şi deschidă gura că a şi fost luat de tare de Halep.



Iată cum a decurs dialogul:



Halep: Greşec sau face ea punct, nu mai aplaudaţi toţi!

Dobre: Am înţeles...



Halep: Şi când am nevoie, să fie un pic mai energic băieţii aia, acolo!

Dobre: OK (face o pauză lungă, înainte de a găsi curajul să vorbească)...Ai avut un plan foarte bun şi îţi iese perfect ăla cu schimbarea: minge mai înaltă - minge iute. Când ajungi departe, toate ai încercat să le dai prea drepte. Ea n-a făcut pasul la voleu sau să dea drive, deocamdată. Şi atunci, poţi să le mai pe alea înalte, când e departe. Atâta tot, în rest ai jucat foarte bine. Acceptă lupta, ţi-au ieşit mingi frumoase...



Halep: Eficiente, nu frumoase...

Dobre (în genunchi şi ţinând-o pe Halep de genunchi): Deci, aplaudăm, clar, şi îţi dăm energie, o ai şi joci bine! Rămâi acolo focusată, joci foarte bine, te rog! OK?

După meci, Simona a explicat, la conferiţa de presă, ce s-a întâmplat: "Am fost dominată de negativism, dar am fost capabilă să opresc această tendinţă şi apoi a fost mult mai bine, m-am concentrat asupra jocului şi lucrurile s-au îndreptat. Oricum, în ce priveşte negativismul, am făcut mari progrese, în ultimii doi ani nu am pierdut prea multe partide din această cauză, ci doar pentru că n-am jucat destul de bine. Aşa că partea mentală este în regulă acum, cel puţin asta simt"

Apoi Simona a dat un sfat jucătorilor care sunt afectaţi de stări de negativism în timpul partidelor: să apeleze la o persoană specializată pentru a le elimina, căci e mai bine să te învingă adversarul decât să te baţi singur.

