Serena Williams, impresionată de noua stea a tenisului feminin: Americanca a dezvăluit cine e favorita ei din circuit

Serena Williams riscă să părăsească Top 10 WTA după US Open (26 august – 8 septembrie), întrucât are de apărat 1.300 de puncte la New York, după finala jucată anul trecut.





Deocamdată însă, principala grijă a Serenei e să fie aptă de joc la ora primului meci de la US Open. Asta deoarece, Williams s-a accidentat în finala de la Rogers Cup, fiind nevoită să se retragă când era condusă cu 3-1 de Bianca Andreescu (15 WTA) în primul set. Apoi, americanca a renunţat şi la turneul de la Cincinnati pentru a-şi intensifica refacerea.





Întrebată despre viitoarea regină a tenisului feminin, Serena a oferit un răspuns ferm pentru GoTennis: „Sunt un fan al Biancăi Andreescu. Deşi are doar 19 ani, pare mult mai matură. Mă refer la cum joacă, la ce decizii ia şi la felul în care se exprimă“.





Bianca Andreescu are 38 de victorii şi 4 înfrângeri în acest sezon în care a câştigat două titluri WTA, la Indian Wells şi la Toronto.





