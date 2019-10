Selecţionerul Norvegiei, deranjat profund cei mici au fost la meci: Cum a catalogat regula UEFA

Un tip calculat, care îşi cântăreşte atent cuvintele, suedezul Lars Lagerback a avut un discurs neobişnuit de dur despre prezenţa celor mici la confruntarea dintre România şi Norvegia.

Selecţionerul nordicilor a insistat că acest aspect n-a influenţat rezultatul final (1-1), însă a explicat că, o naţională care are terenul suspendat pentru rasism sau pentru scandări xenofobe, n-ar trebui să beneficieze de susţinerea fanilor, indiferent de vârsta acestora.

Ce a spus Lars Lagerback?

*E o decizie total incorectă, sunt de mulţi ani în fotbalul internaţional. Dacă decizi că a fost o problemă şi închizi stadionul, dar regulile permit prezenţa pe stadion totuşi...Nu critic România, ei au profitat de reguli.

*Vreau să spun că pentru mine e incredibil că UEFA are aceste reguli. Când am fost întrebat la conferinţa de presă, normal că am spus că îmi doresc să nu existe rasism. Ceea ce am vrut să spun e că a fost una dintre cele mai nedrepte decizii pe care le-am experimentat vreodată.

*Nu cred că asta a avut vreun efect asupra modului în care s-a desfăşurat meciul. Dacă vrei să opreşti rasismul, lucru pe care eu îl consider foarte important, trebuie să iei decizii mai dure.