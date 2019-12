Segărceanu, în bătaia tirului, după anunţul Simonei Halep referitor la Fed Cup. „O înţeleg. Nu e în interesul tenisului mondial“

Căpitanul-nejucător al echipei de Fed Cup a României a făcut bilanţul anului 2019, la o Gală a Tenisului la care a venit şi anunţul oficial că învingătoarea de la Wimbledon va juca pentru România doar la Jocurile Olimpice în 2020.

Ce a declarat Florin Segărceanu?

* Ştiam de decizia ei, am discutat împreună despre această problemă. Noi o înţelegem, urmează un an greu pentru ea. Fed Cup în formula nouă este o competiţie foarte dificilă şi e normal ca Simona să se concentreze pe Jocurile Olimpice. Este anul în care ea poate să aducă României medalii, ceea ce e foarte important. Eu spun că tenisul românesc poate câştiga trei medalii la Tokyo.

Pentru mine este o situaţie dificilă. Sunt şi negociator, şi căpitan. Trebuie să înţelegem fiecare jucătoare în parte, Simona a dat foarte mult în ultimii ani. Este greu să ai un an atât de plin, cu turneu final şi Olimpiada. O înţeleg. Cred că Jocurile Olimpice, pentru orice sportiv de pe lumea asta înseamnă foarte mult, înseamnă maximul.

* despre ultimii 10 ani ai tenisului românesc. Este cea mai bună decadă după perioada Ţiriac-Năstase. Este de necrezut ce rezultate am obţinut, cu Simona Halep, care are două titluri de Grand Slam, numărul unu mondial doi ani la rând - ceva senzaţional pentru tenisul românesc. Avem o generaţie de fete care este încă în top, am avut multe jucătoare bine clasate şi cred că mai avem şi ceva speranţe din spate, fete care să vină în următoarea decadă, să o acoperim bine.

* despre impresiile lăsate de turneul final al Cupei Davis, al cărui model va fi implementat în 2020 şi în Fed Cup. Sunt de generaţie mai veche şi, pentru noi, Cupa Davis a însemnat foarte mult. Era evenimentul anului, nu conta ce alte turnee jucam, să joci pentru ţara ta, să joci acasă mai ales. Să fii susţinut, era unic. Ceea ce se întâmplă acum, cu un turneu final, într-o anumită ţară nu cred că are legătură cu istoria Cupei Davis. Sunt interese financiare la mijloc, pe care nu le cunosc în amănunt. Dar pentru binele tenisului şi pentru fiecare ţară, nu cred că este un lucru benefic - poate doar pentru ITF, din punct de vedere financiar, dar nu al tenisului mondial.

* despre concluziile pe care le-a tras după ce Nadal a luat pe cont propriu misiunea „trofeu pentru Spania“, despre efortul fizic şi emoţional pentru noul format competiţional cu turneu final. În acest format este mult mai greu. Nu doar pentru jucătoare. Şi din punct de vedere al interesului. Un turneu final cu 16 echipe, toate joacă pe aceeaşi bază - nu mai este acelaşi sentiment. Nu seamănă cu ce am avut noi până acum. În Spania, meciurile s-au prelungit până la patru dimineaţa. Au fost meciuri foarte puternice unde erau maximum 500-600 de spectatori. Nu cred că este o formulă de succes şi o formulă benefică tenisului.

* despre ce a învăţat şi adescoperit despre sine în ultimul an. 2019 a fost un an superb pentru mine. Am trăit momente unice, inegalabile din punctul meu de vedere - acea victorie în Cehia, apoi meciul din Franţa, au fost lucruri pe care nu le-am trăit până atunci. Sunt fericit şi mulţumit pentru această experinţă. Mă bucur că, după atâţia ani, am reuşit să ajungem în semifinale. Sigur, ne gândim că finala a fost aproape. Ce am avut de învăţat? Probabil că am reuşit să cunosc fetele mai bine şi să încerc să menţin această echipă unită.