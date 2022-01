Se aleargă iar cu giganţii! Retezat SkyRace, la ediţia a 10-a. Înscrierile au fost deschise!

Retezat SkyRace 2022 va fi o cursă specială, competiţia care a început în 2012 ajungând acum la an aniversar, pe 18 iunie, la Cheile Buţii, Uricani, Munţii Retezat, urmând a avea loc ediţia a X-a. Pentru evenimentul din acest an s-a decis să nu se mai folosească plastic în punctele de alimentare şi, pentru a reduce impactul asupra mediului, să se reducă numărul total de participanţi la toate cele trei curse la 700.

Înscrierile la Retezat SkyRace au fost deschise, se pot face aici

Trasee

Retezat SkyRace propune trei trasee, Custura, Buta şi Valea Mării, primele două curse încadrându-se în categoria skyrunning, iar cea de-a treia adresându-se celor care iubesc drumeţiile pe munte sau celor care vor să înceapă alergarea montană. Traseul ”Custura”, traseu omologat de Federaţia Internaţională de SkyRunning şi care aduce 1 punct ITRA/UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc), este recomandat alergătorilor cu experienţă montană, are 28 de kilometri (9 kilometri de creastă alpină) şi 2.300 de metri diferenţă pozitivă de nivel, ”Buta”, are o lungime de 23 de kilometri (5 kilometri de creastă alpină) şi 1.400 de metri diferenţă pozitivă de nivel iar ”Valea Mării” are o lungime de doar 7 kilometri şi 300 de metri diferenţă de nivel.

Premii totale de 22.300 de lei

Premiile totale de la Retezat SkyRace se ridică la 22.800 de lei. De exemplu, la cursa lungă vor fi răsplătiţi primii cinci sportivi de la categoriile feminin şi masculin de la cursa lungă: 2.500 de lei, 2.000 de lei, 1.000 de lei, 800 de lei şi 400 de lei. Alergătorii vor primi premiile doar dacă vor alerg în sub 3:20:00, la masculin, şi în sub 4:15:00, la feminin! Se vor acorda şi bonusuri de 500 de lei pentru un nou record al traseului (timpi de referinţă: 3.03.10, Tom Owens în 2018; 3.38.19, Denisa Dragomir în 2019). Dacă se aleargă sub 3 ore pe Custura, premiul este de 1.000 de lei. Se vor acorda recompense şi pentru sportivii de pe celelalte trasee.

Kit-ul de participare

Fiecare participant la Retezat SkyRace va primi un tricou tehnic, un număr personalizat, vouchere şi alte materiale, şi va avea parte de cronometrare individuală, tabelă electronică, videofinish individual, puncte de susţinere, medalie de finisher, ambulanţă, clasament online şi diplomă electronică, album personalizat, extrageri de premii surpriză, puncte de revitalizare şi multe alte beneficii.