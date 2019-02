S-au deschis înscrierile la a zecea ediţie a DHL Carpathian Maraton

Participanţii îşi vor da întâlnire la linia de start pe 22 iunie, în inima uneia dintre ultimele regiuni sălbatice din Europa, munţii Carpaţi, la Cheile Grădiştei Resort Fundata, un Race Village de nivel olimpic.

După o ediţie 2018 SOLD OUT, înainte de închiderea înscrierilor, DHL Carpathian Marathon powered by MPG vine, în acest an, cu noi provocări, cu experienţe unice şi adrenalină la cote maxime! Sunt aşteptaţi, ca în fiecare an, mii de alergători la linia din start, ambasadori şi susţinători de seamă, iar obiectivul este donarea unei sume cât mai mari pentru Comitetul Naţional Paralimpic, cauza pe care evenimentul o susţine pentru al cincilea an consecutiv.

”Oferă-ţi şansa unei aventuri de 10! Trăieşte experienţa DHL Carpathian Marathon la cea de-a 10-a ediţie!” este mesajul cu care evenimentul îi aşteaptă pe toţi iubitorii de alergare, fie ei începători sau profesionişti, să doboare orice barieră mentală şi să cucerească munţii, în una dintre cele mai spectaculoase curse de alergare din România! Ei vor putea explora trasee inedite, care traversează parcuri naturale şi regiuni sălbatice unice în Europa, unele încă nedescoperite de alergători.

”Aniversăm anul acesta 10 ediţii de experienţe memorabile, de timp petrecut în natură, prin mişcare, adrenalină şi o multitudine de fapte bune, alături de o comunitate frumoasă de alergători! Despre asta este DHL Carpathian Marathon şi mă bucur nespus să văd evoluţia acestui eveniment în timp. Participanţii rezonează cu noi şi, pe lângă pasiunea de a alerga, de a explora şi de a cuceri munţii, ei sunt motivaţi să ajute cauza socială pe care o susţinem la fiecare ediţie a DHL Carpathian Marathon. Mă bucur să spun că vom continua tradiţia şi vom fi din nou alături de Comitetul Naţional Paralimpic, investind în sportivii noştri paralimpici, astfel încât să ne reprezinte cât mai bine la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, 2020. Eu ştiu ce voi face pe 22 iunie, sper că şi voi! Ne vedem la linia de start!”, a declarat Daniel Kearvell, Managing Director al DHL Express România.

De la prima ediţie şi până în prezent, DHL Carpathian Marathon s-a impus ca un eveniment de notorietate, numărul alergătorilor trecând de 8.200, în timp ce aproape 500 de companii importante au decis să se alăture cu echipele la start. Cauza socială reprezintă, an de an, o coordonată importantă a evenimentului. Până în prezent, toată suma strânsă din taxele de participare s-a redirecţionat către cauza susţinută. Fondurile donate depăşesc 142,000 de euro şi au fost direcţionate către Fundaţia Hospice Casa Speranţei, Asociaţia Noi Orizonturi - Familia, Fundaţia Light Into Europe, Salvaţi Copiii România şi Comitetul Naţional Paralimpic.

Înscrierile pentru cea de-a 10-a ediţie a DHL Carpathian Marathon powered by MPG sunt deschise. Toţi iubitorii de alergare, mai mult sau mai puţin experimentaţi, sunt invitaţi să acceseze site-ul oficial www.maratondhl.ro şi să se înscrie individual, sau în echipă, la probele de Maraton (42km / 2000m diferenţă de nivel), Semimaraton (21km / 1000m diferenţă de nivel), Ştafetă (în echipe de 3 sau de 6 persoane / 290m diferenţă de nivel pentru fiecare tură de 7km) sau la Crosul Copiilor (pe distanţe de 250m, 500m sau de 1km, în funcţie de vârstă).

Pentru înscriere, participanţii se pot bucura, până pe 28 februarie, de un preţ special, de 90 lei / participant, atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru companii. După această dată, preţurile vor fi:

- Pentru înscriere între 1 – 30 martie: 110 lei / participant pentru persoane fizice şi 125 lei / participant pentru companii;

- Pentru înscriere între 1 aprilie – 31 mai: 125 lei / participant pentru persoane fizice şi 140 lei / participant pentru companii;

- Pentru înscriere după 1 iunie: 140 lei / participant pentru persoane fizice şi 160 lei / participant pentru companii.

DHL Carpathian Marathon powered by MPG încurajează companiile să participe în număr cât mai mare la eveniment, să se bucure de o experienţă LIVE pe culmile Carpaţilor şi să lupte pentru cauze nobile, aşa încât, în acest an, ele vor putea beneficia de o ofertă personalizată. Toate detaliile se pot afla printr-un simplu email la: events@mpg.com.ro.

Surprizele nu se opresc aici! Ca şi în anii trecuţi, evenimentul susţine sportul şi dezvoltarea armonioasă a copiilor şi a tinerilor, mişcarea fiind un factor esenţial pentru un stil de viaţă sănătos. Astfel, toţi participanţii sub 18 ani se pot înscrie gratuit în concurs! Aceştia au oportunitatea de a participa fie la proba de Semimaraton, fie la Ştafetă, fie la cursele dedicate copiilor. Vârsta minimă pentru înregistrarea în cursele disponibile este de 14 ani pentru Ştafetă, 16 ani pentru Semimaraton şi 19 ani pentru Maraton. La cursele pentru copii pot participa toţi cei cu vârsta cuprinsă între 5 şi 13 ani.

Ediţia 2019 a DHL Carpathian Marathon este organizată în parteneriat cu MPG România, lider de piaţă pe segmentul proiectelor sportive adresate participanţilor amatori, cu o experienţă semnificativă care include organizarea a peste 5.300 de evenimente sportive.

