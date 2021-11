România se mândreşte cu un „rechin“: Prima reacţie după aurul luat de Popovici la Europene

David Popovici e de astăzi campion european în proba de 200 de metri liber, unde tocmai a stabilit şi un record naţional, după cum „Adevărul“ a scris aici.





Rezultatul înregistrat de David confirmă faptul că, dacă îşi va continua ascensiunea, având şi avantajul vârstei, el poate fi printre favoriţi la aurul olimpic, la Jocurile de la Paris, în 2024. Până atunci, într-o intervenţie la Digi Sport, Camelia Potec, preşedintele Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern, s-a arătat încântată de performanţă obţinută, astăzi, de Popovici.





Ce a spus Camelia Potec?





*Am trăit cu emoţii foarte mari finala. Eu am ajuns de ieri în ţară, aşa că am urmărit finala pe laptop şi cred că e mult mai greu decât să urmăreşti lucrurile de la faţa locului. Dacă eram lângă bazin, aş fi simţit încrederea lui David.





*David e un sportiv de excepţie, un campion în adevăratul sens al cuvântului. A demonstrat întotdeauna că atunci când îşi stabiletşe un obiectiv, e serios în ceea ce înseamnă pregătirea. E foarte sigur pe el înainte de probe, foarte calculat. Mă bucur că i-au ieşit toate lucrurile în această finală de 200 de metri liber, e pentru prima oară când participă la o asemenea competiţie într-un bazin scurt.





*A început cu o mică greşeală în proba de 400 de metri liber, dar a învăţat mult din proba respectivă. A învăţat cum să împingă în perete, cum să se răsucească. Mă bucur enorm că avem o generaţie care câştigă medalii pentru România.