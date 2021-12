România se întăreşte: O handbalistă a fost chemată de urgenţă din ţară. Primele declaraţii

România a pierdut-o pe Oana Borş, accidentată, după meciul cu Iranul de vinerea trecută.

Drept urmare, din ţară a fost chemată Alexandra Badea (Rapid). Extrema dreaptă de 23 de ani va fi o a doua soluţie pentru acest post, după Laura Moisă. Potrivit Eurosport , Badea a ajuns deja în Spania. Ea poate evolua pentru România, joi, în meciul cu campioana mondială, Olanda. Acesta e primul Mondial din carieră pentru sportiva de 23 de ani.

Ce a spus Alexandra Badea?

*E o mare provocare, această convocare a venit ca o surpriză. În primul rând, vreau să spun că îmi pare rău pentru Oana (n.r. - Borş), pentru ce s-a întâmplat, dar voi profita de această şansă la maximum. Imediat după meciul cu Iran am primit telefon de la Gusi (n.r. - Nicoleta Alexandrescu, team-managerul naţionalei) şi mi-a spus să-mi fac bagajele, că vii în Spania. Am avut o teamă, dar apoi am zis că e un semn şi trebuie să mă pregătesc pentru asta.

CM 2021, Spania, grupa C *România - Iran 39-11 *România - Kazahstan 38-17 *Norvegia - România 33-22 Clasament final 1. Norvegia 6p (120-49) 2. România 4p (99-61) 3. Kazahstan 2p (66-109) 4. Iran 0p (45-111) Primele trei clasate au avansat în a doua Grupă Principală dintre cele patru. Ultima clasată, Iran, va continua în Cupa Preşedintelui, care va stabili echipele de pe locurile 25-32 la acest Mondial. Programul tricolorelor *Joi (ora 16.30): Olanda - România Digi Sport 1, Telekom Sport 1 *Sâmbătă (ora 16.30): România - Puerto Rico *Luni (ora 19.00): Suedia - România Main Round-ul Mondialului Grupa Principală I 1. Franţa 4p (53-37) 2. Rusia 4p (58-45) 3. Slovenia 2p (46-47) 4. Serbia 2p (47-53) 5. Polonia 0p (44-51) 6. Muntenegru 0p (37-52) Grupa Principală II 1. Norvegia 4p (79-40) 2. Olanda 3p (86-46) 3. Suedia 3p (79-41) 4. România 2p (60-50) 5. Kazahstan 0p (35-84) 6. Puerto Rico 0p (25-103) Grupa Principală III 1. Danemarca 4p (68-41) 2. Germania 4p (56-45) 3. Coreea de Sud 2p (60-58) 4. Ungaria 2p (56-54) 5. Cehia 0p (50-63) 6. Congo 0p (41-70) Grupa Principală IV 1. Spania 4p (60-32) 2. Brazilia 4p (59-50) 3. Japonia 2p (53-55) 4. Argentina 2p (44-58) 5. Croaţia 0p (51-58) 6. Austria 0p (48-62) Primele două clasate în fiecare serie vor merge în sferturi.