România, eşec în finala Campionatul European de tenis de masă! Antrenorul Filimon şi-a criticat dur jucătoarele

Medaliile de argint nu l-au mulţumit pe antrenorul României, Viorel Filimon, care a declarat, după finala Campionatului European, că este supărat deoarece jucătoarele nu l-au ascultat.

“Ne-a lipsit în primul rând dorinţa de a asculta. Am vorbit ceva cu fetele, să zicem că Bernie a avut momentul decizsiv când a avut 9-6. Nu au ascultat, am mai spus şi după Olimpiadă lucrul ăsta. Eliza inclusiv acum a schimbat două servicii... Au luptat, într-adevăr, dar am luptat orbeşte. Atunci când ne căpătam avantaj atunci dădeam cu piciorul şi risipeam tot avantajul creat. În general au nişte păreri care nu ştitu, ar trebui întrebate ele. Sunt supărat pentru că nu au ascultat”, a spus Filimon la Look Sport+, citat de news.ro.

El a făcut referiri şi la retragerea anunţată de Daniela Dodean: “Toată lumea care face faţă cerinţelor de la lotul naţional e bine primită şi nu-şi va pierde niciodată locul în echipă. Atât timp cât avem alte priorităţi şi o anumită vârstă, atât timp cât prioritatea este alta eu nu am ce să spun. Din punctul meu de vedere toată lumea are loc la lot”.