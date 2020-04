Roger Federer a propus o schimbare majoră în tenis

Câştigător a 20 de titluri de Mare Şlem, Roger Federer şi-ar dori, concret, ca ATP şi WTA să fuzioneze.

Pe 10 aprilie, ATP şi WTA au format o alianţă în faţa problemelor provocate de noul coronavirus - Tennis United - şi, simbolic, au lansat şi un logo comun pentru conturile oficiale de pe reţelele de socializare.

Roger Federer a punctat, ulterior, că propunerea sa vizează exclusiv partea administrativă, nu şi combinarea propriu-zisă a circuitelor pe teren.

Just wondering…..am I the only one thinking that now is the time for men’s and women’s tennis to be united and come together as one?