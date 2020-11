Replica Gabrielei Szabo după ce Cristina Neagu s-a plâns de restanţele salariale. Ce fotografie a postat fosta atletă

Tensiunile de la gruparea patronată de Primăria Bucureşti, CSM Bucureşti, unde jucătoarele de handbal au aproape patru luni de întârziere a salariilor, par să se acutizeze.

Joi seara, la finalul meciului pierdut de "tigroaice" cu Rostov, în Liga Campionilor, Cristina Neagu a. trimis mai multe săgeţi către conducerea clubului şi a declarat că o echipă care are pretenţii să meargă în Final-Four şi care vrea să se bată pentru trofeu trebuie să-şi respecte jucătoarele şi mai ales să le plătească la timp.

”Este şi această problemă a restanţelor salariale. Abia astăzi am primit primul salariu în acest sezon, pe luna iulie. Nu spun că ăsta e un motiv pentru care am pierdut astăzi, departe de mine gândul ăsta, dar lucrurile se adună, s-au adunat şi lunile astea de restanţe. Din moment ce în a doua parte a lunii noiembrie primeşti abia primul salariu din sezon, nu te simţi bine. Am încercat de fiecare dată să venim la antrenament, să ne antrenăm cât putem de bine, să fim profesioniste. Sincer, cred că o echipă care are pretenţii să meargă în Final-Four-ul Ligii Campionilor şi care vrea să se bată pentru trofeu trebuie să-şi respecte jucătoarele şi mai ales să le plătească la timp, pentru că asta e o problemă pe care nu putem să o ascundem”, a declarat Cristina Neagu.

Răspunsul Gabrielei Szabo nu a întârziat să apară şi a venit în urma unei postări pe contul personal de Facebook. "În ultima vreme în România, este ciudat să vezi sportivii vorbind mai mult despre bani şi mai puţin despre rezultatele sportive! În imaginea de mai jos vorbeşte rezultatul anilor de munca, perseverenţă şi mai presus de orice Pasiunea!" a fost comentariul fostei sportive, publicat la o fotografie în care apare alături de Michael Johnson, la gala IAAF de la Monaco, din 21 noiembrie 1999, eveniment la care ce doi au fost desemnaţi cei mai buni atleţi ai anului.

Echipa de handbal feminin CSM Bucureşti a fost învinsă joi, pe teren propriu, de formaţia rusă Rostov-Don, scor 27-22 (16-10), în meci restant din etapa a III-a a grupei A. Neagu a marcat 11 goluri, însă nu a fost de ajuns ca formaţia română să se impună. CSM, cu 11 puncte, încheie anul pe locul 2 în grupa A, al cărei lider este Rostov-Don.