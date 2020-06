Reguli noi pentru naţionala de tineret în drumul spre EURO 2021. Adrian Mutu: „Mie nu prea îmi convine“

Forul guvernator al fotbalului european doreşte să elimine meciurile de baraj pentru calificarea la Campionatul European de tineret de anul viitor, caz în care cele mai bune cinci echipe de pe locul doi în grupe vor câştiga direct biletul pentru turneul final.

Pandemia de coronavirus a creat probleme legate de calendarul competiţional, iar UEFA pregăteşte mai multe planuri de reluare a competiţiilor. Teoretic, după rezultatele înregistrate până acum de naţionala de tineret sub conducerea lui Mirel Rădoi, varianta fără baraj ar trimite România la EURO.

Adrian Mutu, venit pe banca tricolorilor în urmă cu cinci luni, dar fără meci disputat încă, nu priveşte totuşi cu ochi buni această schimbare gândită de UEFA. „Situaţia nu este roză deloc şi e departe de a fi clarificată. Noua regulă ne-ar obliga, practic, să câştigăm toate meciurile din grupă! Clasamentul actual al locurilor doi ne arată că situaţia este compactă. Bine, se elimină la sfârşit punctele obţinute cu ultima clasată, dar până la ultimul fluier se mai pot întâmpla multe, în sensul în care cine e acum pe ultimul loc să nu mai fie atunci sau cine e acum pe locul doi să treacă pe primul şi invers.

De aceea zic că e o situaţie complicată şi nu are rost să emitem procentaje optimiste, în niciun caz. Vorbim de echipe foarte puternice cu care ne duelăm de la distanţă, precum Franţa, Italia, Germania şi Portugalia, plus altele care joacă foarte bine în prezent, Grecia, Polonia sau Austria. Mie, sincer, nu prea îmi convine că se elimină barajul, era o posibilitate în plus. Dar băieţii trebuie să abordeze absolut fiecare meci la victorie, nu avem varianta relaxării în nicio partidă“, a declarat Mutu pentru „Gazeta Sporturilor“.



10 puncte a adunat România din primele cinci meciuri din campania de calificare la EURO 2021. Doar Italia şi Austria, aflate pe locurile doi, au mai multe puncte.



Ce meciuri mai are de disputat România U21:

România - Danemarca

Finlanda - România

Malta - România

Ucraina - România

România - Malta



Top 3 în cele 9 grupe de calificare la EURO 2021:



Grupa 1

Irlanda - 16 puncte (7 meciuri)

Italia - 13 p. (5 m.)

Islanda - 9 p. (5 m.)



Grupa 2

Elveţia - 12 p. (4 m.)

Franţa - 9 p. (4 m.)

Georgia - 6 p. (5 m.)



Grupa 3

Anglia - 12 puncte (4 m.)

Austria - 12 p. (5 m.)

Kosovo - 6 p. (5 m.)



Grupa 4

Cehia - 11 puncte (5 m.)

Grecia - 10 p. (4 m.)

Scoţia - 8 p. (5)



Grupa 5

Rusia - 14 puncte (6 m.)

Polonia - 10 p. (5 m.)

Bulgaria - 8 p. (5 m.)



Grupa 6

Spania - 13 puncte (5 m.)

Israel - 8 p. (4 m.)

Kazahstan - 7 p. (5 m.)



Grupa 7

Olanda - 12 puncte (4 m.)

Portugalia - 9 p. (4 m.)

Belarus - 8 p. (5 m.)



Grupa 8

Danemarca - 15 puncte (5 m.)

România - 10 p. (5 m.)

Finlanda - 7 p. (5 m.)



Grupa 9

Belgia - 7 puncte (4 m.)

Germania - 6 p. (3 m.)

Ţara Galilor - 6 p. (4 m.)