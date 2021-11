„Rechinii“ s-au întors acasă: Popovici şi Glinţă, primiţi ca nişte eroi la aeroport

Fotbaliştii de la Dinamo sunt la pământ, însă înotătorii legitimaţi la Clubul Sportiv Dinamo fac furori, la cel mai înalt nivel! Dovadă şi prestaţiile lor la Europenele de bazin scurt de la Kazan.

Aici, David Popovici a concurat în a treia competiţie, la seniori, în acest an, după Europenele din luna mai din Ungaria şi Jocurile Olimpice de la Tokyo. Şi puştiul de 17 ani a arătat că e pe un trend ascendent, devenind campion european la 200 m liber.

Şi Robert Glinţă a lăsat o impresie excelentă, la Kazan, prinzând de două ori podiumul continental.





Astăzi, la revenirea în ţară, cei doi înotători au fost primiţi ca nişte eroi, fiind aşteptaţi de foarte mulţi reporteri la Aeroportul Henri Coandă.

Ce a spus David Popovici?

*Mă bucur că am ieşit campion european în bazin scurt, numai că sunt conştient că destul de mulţi dintre adversarii mei au lipsit de aici, n-au venit din anumite motive, ar fi fost o competiţie şi mai intensă dacă erau toţi adversarii mei aici, dar mă bucur că am reuşit să câştig şi adevăratul meu obiectiv e să fiu cel mai bun din lume şi, în următorii ani, cu siguranţă se va întâmpla asta.

*La 400 de metri sunt 16 bazine, în bazin scurt şi, pur şi simplu, mi s-a întâmplat să nu mai număr bine (n.r. - s-a oprit din greşeală cu două ture înainte de final, deşi era pe primul loc).

*Am fost foarte uniţi şi ne-am distrat. Eu şi cu Vlad (n.r. - Stancu), fiind cei mai mici, am câştigat foarte multă experienţă, ne-am bucurat de toate probele şi mă bucur că am putut să scriu puţină istorie pentru ceea ce înseamnă înotul românesc. Eu m-am distrat, a fost o finală foarte frumoasă şi tot concursul a fost pentru a câştiga mai multă experienţă şi pentru a vedea ce pot să fac pe un teren pe care nu-l stăpânesc atât de bine, anume un bazin semiolimpic. Cred că la Tokyo am învăţat cum să-mi stăpânesc mai bine emoţiile, am învăţat cum să-mi văd mai bine de culoarul meu şi să mă pot concentra să fac ceea ce ştiu să fac cel mai bine.

Ce a spus Robert Glinţă?

*E îmbucurător să vedem atât de multă susţinere din partea voastră (n.r. - a presei) şi a forurilor care ne sprijină în pregătire şi în tot ceea ce facem în carieră, de la club, la federaţie, la minister, la COSR şi aşa mai departe. Face extrem de bine înotului din România, pe care cu toţii ne dorim să-l ducem la cele mai înalt nivel.

*Performanţele sunt extraordinar de bune, cred că de foarte mult timp nu s-a mai întâmplat să se obţină atâtea medalii şi nişte performanţe atât de deosebite.

*Ne bucurăm că reuşim să îndreptăm spre cote şi mai înalte înotul în România. Încerc să consolidez cât mai bine toată munca pe care o pun la punct şi, până la urmă, totul e un proces de învăţare şi la Paris (n.r. - La Jocurile Olimpice din 2024), dacă se va întâmpla să obţin o medalie, nu contează culoarea, nu voi fi decât un înotător mult mai consacrat şi mai desăvârşit care a învăţat din toate aceste experienţe cu suişuri şi coborâşuri. Performanţa pe care am reuşit-o e deosebită, am reuşit să-mi îmbunătăţesc propriii mei timpi de record personal foarte mult, într-o perioadă foarte scurtă de timp.

*Am pus la punct nişte lucruri de foarte bună calitate, pentru că, chiar dacă Campionatul European e o competiţie de obiectiv destul de importantă, n-am tratat-o cu maximă seriozitate pentru că sunt foarte mulţi paşi pe care îi avem de făcut pentru obţinearea unui vârf de formă la nişte campionate mai importante. A fost o competiţie luată din mers, ca să spun aşa, şi tocmai aceste performanţe sunt foarte îmbucurătoare pentru parcursul pe care îl am în vizor pentru viitor. Mă bat cu Kolesnikov acum, e vicecampion olimpic, recordmenul mondial în proba de 50 de metri, a fost recordmen mondial şi în proba de 100 de metri spate. Nu e uşor de bătut şi mă bucur că am reuşit să mă apropii atât de mult de el, încât să-mi spună ca a fost un pic înfricoşător.