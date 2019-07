Real Madrid, oferta galactică pentru Neymar

Conform sursei citate, oferta pentru fotbalistul cariocas ar fi compusă din 90 de milioane de euro plus transferul lui Gareth Bale. Trocul are motive să se imdepliească, atât Neymar cât şi Bale dorindu-şi foarte mult să plece de la echipele lor actuale. Pentru a-şi maximiza şansele de a concretiza mutarea, spaniolii ar fi apelat la seviciile impresarului Pini Zahavi, unul dintre cei mai cunoscuţi oameni din industrie, care are o relatie excelenta atât cu Neymar şi cu familia acestuia, cât şi cu şefii lui PSG.

Rămâne de văzut cum va reacţiona Barcelona, echipa care l-a vândut pe Neymar la PSG în urmă cu două sezoane pentru suma record de 222 de milioane de euro, şi care este de asemenea interesată de readucerea atacantului pe Nou Camp.

