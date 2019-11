"Sunt sigură că am meritat să fiu certată deoarece nu eram calmă. A schimbat ceva în atitudinea mea. Toată lumea ştie că lucrez la asta. Am fost un un pic supărată pe mine însămi că am făcut asta. Cred că l-am supărat şi pe el", a declarat Halep, potrivit WTA Insider.

Antrenorul Darren Cahill a avut, vineri, o intervenţie mai puţin calmă ca de obicei, la "on-court caching", în timpul meciului pe care Simona Halep l-a pierdut cu Karolina Pliskova la Turneul Campioanelor.

"Simo, uită-te la mine! În ultimele trei ghemuri ai fost o ruşine pe teren. Haide, nu poţi câştiga meciul aşa cum ai jucat în ultimele trei ghemuri. Trebuie să revii, păstrează-ţi concentrarea. Nu ai niciun motiv să pierzi aici. Pierzi energie, pierzi profunzimea loviturilor. Ai o şansă să te regăseşti în acest set, uită de scor. Depinde de tine cum o să termini acest meci, poţi să-l termini plină de energie şi de concentrare sau să continui să faci ceea ce ai făcut în ultimele trei ghemuri şi nu o să ai nicio şansă să câştigi. Cel puţin oferă-ţi o şansă revenind. Deşinde de tine, joci suficient de bine ca să te pui într-o poziţie câştigătoare. Dacă îţi readuci energia o să câştigi acest meci. Cred cu tărie. Ia fiecare punct. Ai de ales aici, cum să te defineşti ca sportiv şi competitor. Nu e vorba de rezultat aici, e vorba de ce s-a întâmplat în ultimele 15 minute. Eşti pregătită să faci asta? Poţi să o faci", i-a spus Cahill.

Antrenorul australian, care a interevenit de trei ori vineri, i-a spus elvei sale cele de mai sus la scorul de 3-2 pentru Pliskova, în decisiv, fiind nemulţumit de cum a jucat ea după ce a condus cu 2-0.

Simona Halep, locul 5 WTA, a ratat calificarea în semifinalele Turneului Campioanelor, după ce a fost învinsă, vineri, cu scorul de 6-0, 2-6, 6-4, de jucătoarea cehă Karolina Pliskova, locul 2 WTA, în ultima etapă a Grupei Violet.

După ultimul turneu al anului, Halep rămâne cu o victorie în trei meciuri, cu locul 3 în grupă, cu un premiu de 690.000 de dolari şi cu 500 de puncte WTA.