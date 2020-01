Raonic, răspuns genial la întrebarea: „Va câştiga Djokovic mai multe Grand Slam-uri decât Nadal şi Federer?“

În aceste condiţii, pe rând, mulţi sportivi au ajuns să fie chestionaţi în legătură cu această cursă în trei pentru supremaţia absolută în tenis. Inevitabil, multe dintre răspunsurile primite sunt cât se poate de atent formulate, politicoase la adresa tuturor celor trei mari campioni, repetitive şi plicticoase în ultimă instanţă.

Milos Raonic a fost însă pe fază după victoria cu 6-4, 6-3, 7-5 în faţa croatului Marin Cilic, care l-a propulsat spre un duel în sferturi chiar cu sârbul Novak Djokovic. Canadianul în vârstă de 29 de ani a replicat, zâmbind: „Sper doar să-l opresc din a-l lua pe acesta.“

Finala jucată în 2016, la Wimbledon, nu i-a adus pe de-a-ntregrul ascensiunea mult-visată lui Milos Raonic. Accidentările nu i-au dat pace sportivului canadian, acesta ratând o treime dintre Grand Slam-urile programate între 2017 şi 2019 (4 din 12). Anul trecut, Raonic a fost nevoit să renunţe la Roland Garros şi US Open, însă startul de 2020 este unul promiţător.

Prinzând la limită lista capilor de serie la Melbourne, Raonic a reuşit să acceadă până în sferturi fără set pierdut, chiar dacă în ultimele două tururi a avut adversari dintre cei mai dificili. Milos l-a învins în turul trei pe semifinalistul de anul trecut şi actualul număr şase mondial, Stefanos Tsitsipas (7-5, 6-4, 7-6/2), apoi pe Marin Cilic, fost câştigător la US Open.

Din acest punct de vedere, canadianul a avut o evoluţie mult mai curată şi decât Djokovic, care a pierdut set în primul tur, în faţa germanului Jan Lennard Struff, dar şi decât Roger Federer (care trebuie să aştepte până luni pentru a încerca să acceadă în sferturi), elveţianul fiind chiar la două puncte de eliminare în turul trei, în duelul cu John Millman (67 ATP), fiind condus cu 8-4 în tie-break-ul decisiv (disputat până la 10).

Raonic este performerul turneului de la Australian Open în ceea ce priveşte aşii: cu 35 de servicii intangibile în faţa lui Cilic, canadianul a ajuns la un total de 82 de aşi în patru meciuri, devansându-l pe specialistul acestui procedeu - americanul John Isner (care a abandonat după un set şi jumătate în turul trei, în duelul cu Wawrinka).

Will Novak finish with more Slams than Roger or Rafa?@milosraonic with the perfect answer 😏#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/4HbOzCTQBS