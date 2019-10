Râmnicu Vâlcea, un nou pas greşit în Liga Campionilor la handbal feminin. Cum arată clasamentul grupei

Principalele marcatoare ale partidei au fost Radicevic 10 goluri, pentru gazde, respectiv Norgaard 4 reuşite, pentru SCM Râmnicu Vâlcea.







În cealaltă partidă a grupei, tot sâmbătă, SG BBM Bietigheim – Brest, scor 32-35.





În primele meciuri din grupa C, campioana României a obţinut rezultatele: 34-27 cu SG BBM Bietigheim şi 24-37 cu Brest. Râmnicu Vâlce are astfel că are 2 puncte, pe locul 3.





Clasament

1. Brest 6 puncte,

2. Buducnost 4 puncte

3. Râmnicu Vâlcea 2 puncte

4. SG BBM Bietigheim 0 puncte





Programul în continuare al campioanei României este: cu Buducnost (acasă, în 1 noiembrie), cu Bietigheim (deplasare, 10 noiembrie) şi cu Brest (acasă, 16 noiembrie).