Rădoi confirmă „Adevărul“: „Gigi Becali e disperat! Vrea să aibă jucători la naţională!“

Mirel Rădoi a pierdut cele trei meciuri disputate de echipa naţională în luna octombrie, 1-2 cu Islanda, 0-4 cu Norvegia şi 0-1 cu Austria, însă rămâne cu satisfacţia că nu şi-a pierdut demnitatea.

Chiar dacă Federaţia Română de Fotbal a dezminţit cele scrise de „Adevărul“, astăzi, într-o apariţie la ProSport Live, Rădoi a lăsat de înţeles că Gigi Becali i-a cerut plecarea de la naţională, pentru că n-au fost luaţi în lot fotbalişti de la FCSB la acţiunile din luna octombrie.

Ce a spus Mirel Rădoi?

*Eu cred că e un semn de disperare la Gigi Becali, dar îl înţeleg. FCSB nu mai e calificată în cupele europene, iar pentru a creşte cota jucătorilor ei trebuie să fie la naţională.





*Cu siguranţă că dacă nu era această nebunie cu infectările, Denis Man era la echipa naţională, aşa cum dacă nu se accidentează până la meciurile din noiembrie va fi la echipa naţională mare.



*Nu ştiu dacă e bine să-i răspund naşului meu, dar să nu uite că în 2015, când m-a sunat să vin antrenor (n.r. - la FCSB), am renunţat la tot. La bani, la carieră, mi-am lăsat nevasta gravidă în cinci luni, tot. Ăla e un gest de demnitate. Am venit să-i dau o mână de ajutor. Eu şi Cosmin Olăroiu am fost singurii oameni care au fost să-l viziteze la penitenciar. Ne-a şi spus că doar noi am venit fără să avem vreun interes.