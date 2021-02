Poiana Braşov, gazda celor mai mari competiţii de schi alpin din România

Întrecerea va alinia la start un număr de aproximativ 100 de sportivi schiori, fete şi băieţi, din categoriile 12-14 ani şi 15-16 ani, din ţări precum Bulgaria, Ucraina, Grecia, Slovacia, Bosnia şi Herţegovina, Ungaria si România.

În urma succesului ediţiilor anterioare ale concursului de schi alpin pentru copii si tineret, Asociaţia de Turism Poiana Braşov, împreună cu Federaţia Română de Schi şi Biatlon, având sprijinul Primăriei Municipiului Braşov, va organiza anul acesta, în perioada 15 – 18 martie, şi a doua ediţie a competiţiei de schi Poiana Braşov SES Cup 2021 (Small Evolving Ski Nations) – adresată sportivilor din 19 ţări, inclusiv România.

În cadrul conferinţei de presă organizată cu ocazia prezentării întrecerilor, Dan Ghiţă, preşedintele Comitetului de Organizare FIS Children Trophy şi FIS SES Cup, a explicat mecanismul prin care România a ajuns să organizeze două competiţii de asemenea anvergură. "Competita Poiana Braşov SES Cup ne-a fost atribuită de către Federaţia Internaţională de Schi datorită capacităţilor noastre organizatorice şi infrastructurii competiţionale de nivel înalt pe care am reuşit să o punem la dispoziţie în ultimele 2 sezoane. Ne dorim şi vom face eforturi în acest sens, să organizăm în Poiana Braşov etape ale curselor din Cupa Europei şi, în viitor, chiar din Cupa Mondială la schi alpin. Pentru Poiana Braşov SES Cup, cu 4 zile de concurs, în perioada 15 - 18 martie, aşteptăm participarea unui număr de aproximativ 100 de sportivi. Acest număr a fost diminuat de condiţiile impuse de pandemie", a declarat Ghiţă.

La rândul său, Ştefan Ţînţ, promotorul principal al evenimentului, a ţinut să sublinieze sprijinul primit din partea Primăriei Braşov şi a sponsorilori :„Pentru organizarea FIS Children Trophy şi Poiana Braşov SES Cup, am reuşit să strângem în ultimii 4 ani, sponsorizări în valoare totală de 338.000 de euro. Dacă la prima ediţie am reuşit să atragem 50.000 de euro, iată că anul acesta, suma colectată se ridică la circa. 110.000 de euro. Nu am fi reuşit să aducem aceste competiţii de mare anvergură în România fără ajutorul sponsorilor noştri. Asociaţia de Turism Poiana Braşov este o asociaţie non-profit, iar banii pe care îi primim îi investim în promovarea acestor evenimente şi a staţiunii noastre”, a declarat Ţînţ.

Prezent la eveniment, primarul Braşovului, Allen Coliban, a profitat de ocazie pentru a anunţă planurile de viitor ale instituţiei pe care o conduce: extinderea capacităţii domeniului schiabil de la 4.300 la 6.200 schiori pe zi, creşterea suprafeţei schiabile de la 75 hectare, la 100 hectare (+33%), creşterea lungimii cumulate a pârtiilor de la 20 km la 30 km (+50%), construirea a două noi telescaune fixe de 4 locuri, construirea unei gondole de 10 locuri, cu o capacitate de 2.400 de persoane/oră, două parcări cu un total de 600 de locuri în zona staţiei Cheişoara, acoperirea întregului domeniu schiabil existent cu instalaţii de produs zăpadă artificială şi noi instalaţii de nocturnă pe pârtiile Drumul Roşu şi Subteleferic.

Cele doua competiţii au fost finanţate de sponsori din sectorul privat: Mastercard Sponsor Oficial, TOTAL, BCR-ERSTE, Ana Hotels, ALTEX, Teleferic Grand Hotel, Alpin Restort Hotel, Husqvarna, Stoica&Asociaţii, Paste Băneasa, Omniasig Vienna Insurance Goup, Electroprecizia Holding şi Hotel Escalade.

FIS Children Trophy va continua să fie organizat în România până în anul 2022, fiind înscris în calendarul Federaţiei Internaţionale de Schi (FIS).

Comitetul de organizare (CO) va asigura teste rapide de COVID – 19, pentru concurenţii la competiţiile FIS Children Trophy şi FIS SES Cup şi va pune la dispoziţia acestora măşti de protecţie FFP2 pentru toţi participanţii, antrenorii, atleţii şi oficialii concursurilor, pe întreaga durată a defăşurării competitiilor.