Peste 12 ore pe drum! Mircea Lucescu a ajuns în România în cursul nopţii

El a plecat din Ucraina, vineri, la primele ore ale dimineţii, cu maşina, alături de ceilalţi oameni din staff-ului său de la Dinamo Kiev, şi după un drum anevoios a ajuns acasă, în jurul ore 02.00, a anunţat digisport.ro.

Arcadie Zaporojanu, unul dintre colaboratorii lui Mircea Lucescu, declarase cu o zi înainte pentru gsp.ro, că el şi tehnicianul formaţiei Dinamo Kiev au plecat din capitala Ucrainei şi sunt în drum spre România.

„Am ieşit din Kiev şi mergem, e totul bine. Nea Mircea e cu noi, normal. Nu o luăm spre Polonia, venim direct spre România, e tot ţară NATO şi e ţara noastră, aceasta e cea mai bună variantă. O să ocolim acea fâşie din Transnistria”, a declarat Zaporojanu.

Potrivit digisport.ro, Mihai Leca, jucător legitimat la FC Lvov, a reuşit să ajungă în Polonia, de unde va zbura spre Bucureşti.

"La 3 am ajuns acasă. Am plecat spre vamă, spre Polonia, au fost două accidente, ne-am dat jos din maşină, am luat-o pe jos 8-10 kilometri. Lumea era speriată, cu bagaje, copii, m-am simţit ca în filme cu sfârşitul lumii. Erau 3-4000 de persoane, femei cu copii, bătrâni, nu am mai văzut aşa ceva...cum plângeau copii, oamenii...când am ajuns acolo am văzut iadul...Am stat în vamă 14 ore, am avut două ore în care avansam doi paşi, eram fericit când înaintam un pas, aplaudam când se deschidea poarte pentru paşapoarte şi mai intrau cinci persoane. Părinţii îşi împingeau copiii să intre primii. Am stat numai în picioare, după 6 ore mă gândeam să mă întorc înapoi, dar văzând cum stăteau copiii, am zis că trebuie să merg până la capăt. Români nu mai erau, dar erau străini, din Irak, America, polonezi... Aveam două variante, la ora 1 sau 6...În aeroport în Polonia era ok, nu era haos. Când am ajuns pe Otopeni m-am simţit fericit că am scăpat, dar nu am plecat cu frică, am fost bucuros că îmi văd familia", a declarat Leca la Digisport Matinal, preluat de news.ro.