Organizatorii US Open au anunţat ora meciului dintre Simona Halep şi Elena Rybakina

Meciul dintre Simona Halep, locul 13 mondial şi favorită 12, şi Elena Rybakina, locul 20 WTA şi cap de serie numărul 19, din în turul trei de la US Open, va avea loc pe arena Louis Armstrong de la Flushing Meqadows şi va începe de la ora 18.00.

Halep a prefaţat meciul cu Rybakina şi a lăsat de înţeles că este conştientă de dificultatea întâlnirii. "Rybakina e foarte puternică şi acest meci cu ea va fi o provocare destul de mare pentru mine, mai ales că vine după o pauză atât de lungă. Vreau doar să mă bucur de ceea ce fac aici şi de ceea ce joc, pentru că e o şansă mare să pot să joc într-un Grand Slam anul acesta, după atât de multe probleme medicale", a spus Simona.





De asemenea, românca şi-a liniştiti fanii şi le-a dat asigurări că accidentările nu o mai deranjează. "Fizic, sunt OK. De la o zi la alta, parcă simt tot mai bine jocul. Nu mai simt durere, asta e un semn foarte bun. Mental, mă simt mai bine, capăt tot mai multă încredere după fiecare meci. E vorba despre acumularea unor meciuri, pentru că nu mi-a fost uşor, când am venit în America, dar acum am patru meciuri bune în spate, iar accidentarea nu mă mai supără"





La fel ca Simona Halep, Rybakina a avansat în turul III de la US Open fără set pierdut, dar cifrele celor două sportive din acest sezon sunt total diferite. Dacă românca abia a ajuns la 20 de partide (14 victorii, 6 înfrângeri), sportiva din Kazahstan are deja 40 de meciuri: 24 de victorii, 16 înfrângeri.





Românca s-a impus în singura partidă jucată până la capat cu Rybakina, finala de la Dubai 2020 (hard), 3-6, 6-3, 7-6 Halep, în timp ce la Wuhan 2019 Simona a abandonat în primul set (5-4).