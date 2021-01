Olăroiu, dezgustat de cum e tratată Halep în ţară: Remarcă dură la adresa criticilor Simonei

Invitat la „Adevărul Live“, în luna decembrie, kickboxerul Benny Adegbuyi a făcut o dezvăluire interesantă.





„Am şi făcut antrenamente cu Cosmin Olăroiu. Chiar se pricepe, e foarte bun, e pasionat de kickboxing. Iubeşte sportul şi tot ceea ce înseamnă sportiv românׅ“, a povestit Adegbuyi. Iar spusele sale sunt confirmate acum de însuşi Cosmin Olăroiu. Într-un interviu acordat pentru Telekom Sport, tehnicianul care a luat titlul cu Jiangsu Suning, în sezonul recent încheiat al campionatului Chinei, a vorbit la superlativ despre mai mulţi oameni care reprezintă România cu succes în lume, în frunte cu Simona Halep (2 WTA).





Ce a spus Cosmin Olăroiu?





*Lângă orice român care activează afară scrie România. Şumudică, Răzvan Lucescu, Bölöni, Mircea Rednic - când lucra afară -, Mircea Lucescu, Dan Petrescu. Toţi reprezintă România.





*După părerea mea, din exterior, Halep trebuie apreciată mult mai mult. Eu o apreciez foarte mult pentru că ştiu ce înseamnă să fii român şi să ajungi acolo.





*Iar ea a ajuns peste orice alt sport sau competiţie sportivă la care am fi participat noi şi am fi putut ajunge la un asemenea nivel. Şi mai ales în tenis, ceea ce a făcut ea e unic pentru o ţară ca a noastră. O apreciez enorm, chiar am cunoscut-o într-o conjunctură neplăcută. Ea avea o accidentare şi a apelat la mine şi la stafful meu medical să o ajutăm (n.r. - pe când Olăroiu antrena Al-Ahli Dubai). Am reuşit să o punem pe picioare, a participat la turneul de atunci din Dubai (n.r. - în 2015) şi chiar l-a câştigat.





*La noi în ţară, oricând se va găsi o voce care va spune că nu trebuia să lovească aşa cu reverul şi că trebuia să lovească nu ştiu cum. Sunt convins că nici ea nu simte aprecierea pe care o merită.