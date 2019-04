Oana Manea, după eşecul categoric cu Metz: „Eu zic că mai avem şanse“. Iulia Curea critică arbitrajul

"A fost un meci destul de greu, o luptă foarte mare. Ele ne-au învăţat toate combinaţiile în atac. Meciul a ţinut de ambiţia noastră, în prima parte ne-a mers apărarea mai slab, în a doua parte a fost mai bine, dar am făcut mici greşeli în atac. Cel mai greu e să alergi după adversar. Apărarea n-a mers aşa cum ne-am fi dorit noi în prima repriză. Eu zic că mai avem şanse. Depinde de noi, de ambiţia noastră. Mergem acolo să dăm totul, până la ultima picătură de energie. Cum o vrea Dumnezeu!", a spus Oana Manea, după meci, la DigiSport.



Iulia Curea a criticat arbitrajul austriecelor Ana Vranes şi Marlis Wenninger.



„Nu sunt dezamăgită de echipă. Dar parcă am jucat în deplasare în acest meci. Cine trebuie să înţeleagă, înţelege. Le mulţumesc fanilor care au venit şi ne-au încurajat. Nu despre fani este vorba, nu pot să zic mai multe. Noi, sportivii, nu putem spune prea multe. Dar am avea ce să spunem. Am luat bătaie la cinci goluri. Acum nu mai avem presiune şi nimeni nu se aşteaptă să mergem acolo şi să le batem. Dar noi sper să câştigăm, chiar şi la un gol. Ne dorim să ajungem în Final Four pentru că nu se ştie câte şanse mai avem la campionat”, a declarat Iulia Curea la TV Telekom Sport.

