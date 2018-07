O fostă campioană explică de ce a fost eliminată Simona Halep la Wimbledon şi trage un semnal de alarmă: „Este inacceptabil să se întâmple asta!“

Marion Bartoli, fostă campioană, a explicat regresul Simonei la Wimbledon, punând acest lucru pe seama triumfului de la Roland Garros.

"A câştigat Roland Garros, s-a intors acasa, s-a bucurat foarte mult si i-a fost greu sa revina. E grea revenirea dupa ce castigi un Grand Slam, e greu sa lasi totul in urma si sa o iei de la capat. In plus, nici suprafata de joc nu a fost tocmai potrivita pentru ea. In orice caz, este inacceptabil ca toate primele zece favorite sa fie eliminate deja", a spus Bartoli conform ziare.com.

În semifinale la Wimbledon sunt programate mâine meciurile: Jelena Ostapenko - Angelique Kerber şi Serena Williams - Julia Goerges.