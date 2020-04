„Nu cred că voi dori să călătoresc în China în următorii doi ani“. Anunţul unei jucătoare din Top 10 WTA

Tenisul nu a luat încă o decizie în ceea ce priveşte data de reluare a turneelor, iar taberele se formează destul de clar între cei ce resping ideea disputării turneelor importante fără spectatori (ca de exemplu Simona Halep şi Nick Kyrgios) şi cei ce doresc cu orice preţ să aibă posibilitatea de a juca. Un alt subiect ajuns în discuţie se referă la circuitele asiatice. Deşi poate părea un aspect irelevant într-o etapă în care nici măcar nu se ştie dacă vor exista turnee de tenis în acest final de an, ba chiar şi organizatorii de la Australian Open iau în calcul un scenariu de criză pentru 2021 în care meciurile să se joace fără spectatori, poziţia Elinei Svitolina este de notat. Şi nu este singulară.

„China şi-a revenit mai mult sau puţin din această pandemie, poate cât de curând ne vor invita să jucăm la ei. Nu cred că voi dori să călătoresc în China în următorii doi ani de zile“, a transmis sportiva din Ucraina care a câştigat ediţia 2018 a Turneului Campioanelor.

Cu câteva zile înainte, italianul Fabio Fognini, în prezent locul 11 ATP, declara la rândul său: „Sunt sincer şi spun că eu în Asia voi mai merge vreodată să joc tenis. Nu sunt nebun să mă expun. Înainte de amânarea Jocurilor Olimpice de la Tokyo decisesem deja că nu voi participa. Teama mea cea mai mare nu este că iau eu virusul, ci că îl pot transmite mai departe familiei mele. Nu mai sunt de capul meu, am o soţie, am doi copii“.

Tenisul este suspendat oficial până pe 13 iulie, adică până la data la care s-ar fi încheiat în mod normal sezonul de iarbă. Luna august programează turnee în Statele Unite (turneul WTA din Canada a fost amânat, iar soarta Rogers Cup din ATP pare a fi, inevitabil, similară), iar mai apoi, în septembrie, circuitele ATP şi WTA ar fi trebuit să ajungă în China. Cu toate acestea, turneul de la Roland Garros a fost deja mutat prin decizie unilaterală de către Federaţia Franceză de Tenis în septembrie, la o săptămână după terminarea US Open-ului, iar acest lucru afectează direct turnee din China şi Asia - în general.

Până la finalul calendarului competiţional anunţat pentru 2020, China şi Asia ar fi fost centrul tenisului începând cu luna septembrie, Turneul Campioanelor fiind programat să înceapă pe data de 2 noiembrie, la Zhuhai. Chiar dacă ATP Finals se joacă la Londra, iar ultimul turneu Masters 1000 este la Paris, şi în cazul tenisului masculin Asia ar fi trebuit să fie principalul pol de interes post-US Open. Şi asta pentru că tenisul a dus o luptă importantă pentru consolidarea pieţei asiatice şi „cucerirea“ Chinei, din raţiuni comerciale.

Însă, având în vedere faptul că Wuhan şi China au fost punctul zero al epidemiei de coronavirus, cotidianul „Marca“ vorbea încă din martie despre probabilitatea redusă ca tenisul să mai meargă în China în acest an, lucru care ar fi lăsat loc pentru eventuale reprogramări ale unor turnee majore amânate în primă instanţă, precum Indian Wells, Miami, Roma, Madrid etc. Evident, în acest moment se vorbeşte serios despre anularea tuturor turneelor până la final de an, chiar dacă deja, în luna mai, există proiecte concrete pentru organizarea unor turnee demonstrative televizate, fără spectatori.