Nevaccinarea lui Djokovici, văzută prin ochii unui vaccinat: Tsitsipas, declaraţii cu bun simţ VIDEO

În aşteptarea verdictului, în „Telenovela Djokovici“, scandal care se va finaliza, în weekend, după cum „Adevărul“ a explicat aici, jucătorii sunt chestionaţi, la fiecare interviu, despre acest caz.

Ultimul care a fost nevoit să-şi cântărească foarte bine cuvintele, înainte de a comenta această situaţie controversată, care implică un coleg de circuit, lider mondial, a fost Stefanos Tsitsipas (Grecia, 4 ATP). În cadrul unui dialog cu un reporter indian, grecul a oferit nişte răspunsuri cu mult bun simţ.

Ce a spus Stefanos Tsitsipas?

*Cu siguranţă, Djokovici vrea să joace după regulile sale. Şi a decis să facă ceva ce mulţi jucători n-ar fi îndrăznit să facă, după ce ATP a anunţat unele criterii pentru intrarea în Australia. Nimeni n-ar fi crezut că poate să meargă în Australia, nevaccinat şi fără a urmări protocoalele sanitare. Cred că trebuie să fii foarte îndrăzneţ să faci aşa ceva, punând participarea la un Grand Slam în pericol. Repet, nu cred că mulţi jucători ar fi făcut acest lucru.

*Eu am ales să mă vaccinez pentru a fi sută la sută pregătit, fără să fiu nevoit să mă gândesc la orice altceva.

*Novak a ales altă cale. Nu înseamnă neapărat că alegerea mea e cea corectă şi a lui cea greşită. E vorba de percepţia fiecărui om.

*Dacă Djokovici are susţinerea comunităţii tenisului de a juca la Australian Open? Putem avea două abordări. Prima: 98% dintre jucătorii de tenis s-au vaccinat şi au făcut ce trebuia, astfel încât să vină şi să joace în Australia. Aşadar, am fost disciplinaţi şi am urmărit toate protocoalele în vigoare. A doua abordare: pare că nu toată lumea a respectat regulile, după cum au procedat cei de la Federaţia Australiană de Tenis şi unii oameni de la Guvern. Şi reiese că un număr mic de oameni au ales să-şi urmeze propria cale. Şi din cauza asta senzaţia e că noi, cei mai mulţi care am respectat regulile, am fost nişte proşti (râde).

