Neagu, distrusă: Dezvăluire alarmantă din cantonamentul României în Japonia

La conferinţa de după victoria cu Kazahstan, Ryde a explicat ce l-a îndemnat să o ţină pe Neagu pe bancă.

„De dimineaţă (n.r. - luni) am întrebat-o cum se simte. Nu pot să imit faţa ei. Se simţea îngrozitor, avea dureri în tot corpul. Dar seara, a luat premiul de cea mai bună jucătoare a lumii în 2018 şi era fericită. România are nevoie de ea, eu am nevoie de ea, pentru binele handbalului ar fi fantastic să joace“, a spus suedezul.

„Va fi un fel de CSM – Buducnost“

Ryde a prefaţat apoi meciul de astăzi cu Muntenegru. „Acest joc România-Muntenegru e un fel de CSM Bucureşti - Buducnost, va fi foarte dificil. Pot spune că, mai mult sau mai puţin, felul în care joacă Muntenegru acum e la fel cum juca Buducnost când a ajuns Cristina acolo. Ştim foarte bine cum joacă, cam 50 la sută sunt aceleaşi acţiuni şi combinaţii“, a explicat Ryde.