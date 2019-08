Naomi Osaka explică lipsa de rezultate din ultima perioadă. Ce s-a întâmplat cu japoneza după ce a câştigat Australian Open

După la ultimul triumf al sportivei de 20 de ani, aceasta nu a mai câştigat nimic, între timp ea pierzând şi poziţia de lider mondial, în favoarea australiencei Asleigh Barty. Osaka va reveni pe teren la Rogers Cup, de la Toronto, şi a explicat căderea pe care a avut-o în ultima perioadă.

"Ori de cate ori lucrurile merg prost, vina este a mea100%. Am tendinta de a ma inchide in mine, pentru ca nu vreau sa impovarez pe nimeni cu gandurile sau problemele mele. Neasteptat, in timpul celor mai proaste luni din viata mea, au existat si cateva momente grozave pentru ca am intalnit oameni noi. Din Australia nu am mai simtit placere jucand tenis si a trebuit sa reinvat acest sentiment. Am invatat multe despre mine, simt ca m-am dezvoltat mult ca persoana in ultimul an si astept cu nerabdare ce imi va rezerva viitorul pe teren si in afara lui", a scris Osaka pe reţelele sociale.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: