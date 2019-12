Nadia, coşmar retrăit după 30 de ani: A povestit cum a fugit din România comunistă şi ce i s-a întâmplat

În urma cu 30 de ani, Nadia Comăneci lua o decizie capitală pentru acele vremuri: nedorind să mai trăiască într-o ţară comunistă, fosta gimnastă a fugit din România, a trecut graniţa în Ungaria, de acolo a ajuns în Austria şi, în final, s-a oprit în America, unde trăieşte şi astăzi.

Chiar dacă deceniile au trecut, Nadia ţine minte şi acum tot ce i s-a întâmplat, atunci când a fugit din ţară, până în cele mai mici detalii.





Ea a fost ajutată de un român stabilit în SUA şi a trecut graniţa la Cenad, alături de alte şase persoane. Odată ajuns în Ungaria, grupul de fugari a fost reperat de doi grăniceri din localitatea Kiszombor. Poliţia maghiară a recunoscut-o pe Nadia, însă a vrut, într-o primă fază, să-i trimită pe însoţitorii ei înapoi în România! A fost momentul în care sportiva s-a opus vehement şi, aşa s-a întâmplat că toţi cei şapte au ajuns în Austria.

Într-un interviu acordat pentru Antena 3, Nadia a rememorat ceea ce i s-a întâmplat, acum 30 de ani.

Ce a povestit Nadia Comăneci?

*Am sărit vreo 7 garduri ghimpate şi n-aveam voie să ieşim la şosea pentru că eram într-un loc în care nu era picior de om. Cei care conduceau maşina au spart un far că era noapte şi au spus: Nu ieşiţi decât dacă vedeţi o maşină cu un singur far! Zici că povestesc un film din 007. Nici nu-mi vine să cred. Nici măcar nu mă gândeam la pericolele pe care le aveam!

*La un moment dat, ne-au spus <<nu faceţi gălăgie, când treceţi graniţa nu vorbiţi şi dacă vă somează cineva nu alergaţi că vă împuşcă!>>. Dar cred că noi eram inconştienţi de toată chestia asta! Era ideea de a ajunge la final! Era ideea de libertate, cred că era atât de mare dorinţa de libertate, încât nu mai conta nimic! Era ori asta, ori o viaţă cum era acasă!

*La mine s-a complicat după ce a rămas Bela (n.r. – antrenorul Bela Karoly a rămas în SUA, refuzând să se întoarcă în România) în '81, pentru că mie mi-au sistat toate deplasările, nu mi s-a părut corect! Dar n-am vrut să plec niciodată! De ce să plec? Unde să mă duc.. de... în lume.. Nu mă vedeam în altă parte, plus că a fost mai rău pentru mine după ce a plecat el!

*În ’84, am fost la Olimpiada din Los Angeles, ceea ce m-a surprins, dar am aflat mai târziu de la cei care au organizat Jocurile Olimpice că au cerut ei asta! Au spus <<noi vă facilităm anumite lucruri doar dacă o aduceti pe Nadia!>>

*Deci am fost o forţă acolo (n.r. – la Los Angeles) pentru că eu nu plecam nici în Bulgaria!