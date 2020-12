Nadia Comăneci a avut viaţa dată peste cap de coronavirus: A povestit cum a trăit din luna martie

Anul 2020 a fost unul crunt pentru foarte mulţi oameni care, de frica noului coronavirus, au suferit mai ales mental, trăind într-o teroare permanentă. Iar la această problemă s-a adăugat şi cea a izolării care, din păcate, adânceşte acele probleme mentale.

Nadia Comăneci a fost în categoria celor care, inclusiv după ridicarea restricţiilor, au refuzat să-şi reia viaţa normală. Într-un interviu acordat pentru jurnalistul Andru Nenciu, de la Digi Sport , „Zeiţa de la Montreal“, a povestit cum a trecut 2020 pentru ea.

Ce a spus Nadia Comăneci?

*N-am mai ieşit din bârlog cu pandemia asta din martie, n-am mai călătorit nici măcar local pentru că este un risc care nu e necesar în momentul de faţă. Dar să sperăm că ne vine rândul la vaccin şi se mai deschid portiţele de siguranţă. Sunt în Oklahoma acum, normal că o să mă vaccinez.

*Pot să spun că a fost un an acest an extrem de dificil pentru ţara noastră şi pentru întreaga planetă în acest an pandemic. Să sperăm că această victorie a sportului care a revenit pe hartă în momentul de faţă aduce o bucurie şi un zâmbet, o speranţă că anul 2021 va fi mult mai bun decât acesta.