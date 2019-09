Moldovenii se revoltă după „măcelul“ de la Dinamo – Botoşani: Decizie fără precedent luată de şeful clubului

Drept urmare, continuăm să asistăm la partide în care prestaţiile „cavalerii fluierului“ produc greşeli colosale, vicieri de rezultat, iar după meciuri, reacţiile celor afectaţi sunt demne de Vestul Sălbatic!

Dinamo – Botoşani, scor 1-1, a fost o partidă în care centralul George Rădulescu i-a distrus pe moldoveni încă din minutul 1! La prima fază, dinamovistul Neicuţescu a fost iertat de eliminare pentru un cot în figură aplicat adversarului. Până la finalul partidei, au fost şi trei faze suspecte de penalty pentru FC Botoşani dintre care două evidente! De fiecare dată însă, Rădulescu a refuzat dictarea loviturii de la 11 metri!

Astfel, după terminarea partidei, moldovenii au izbucnit, având reacţii dure şi, în unele momente, lipsite de eleganţă. Tonul a fost dat de patronul Valeriu Iftime într-o declaraţie pentru gsp.ro: „Nu se poate! Mihai Roman a avut două faze în careu la care se putea da penalty. Ce să-i fac arbitrului Rădulescu? Cine-l ia pe ăsta să-l dea cu capul de zid?“. Acelaşi Iftime şi-a continuat discursul acid la Digi Sport: „Arbitrul ăsta a fost sub orice fel de judecată. Credeţi că a greşit omeneşte? Nu, nu, nu. La penalty-ul ăla la Roman a fost hoţie. Punct. Să mă suspende. A fost doi metri în careu, nu poţi să nu-l vezi!“.

„Ne retragem noi şi să joace doar ei!“

Şi antrenorul Botoşaniului, Marius Croitoru, a fost indignat de cele întâmplate pe „Arena Naţională“. „Păi, cum să fac fotbal când am două penalty-uri clare şi el (n.r. – arbitrul George Rădulescu) mi le mută afară? Ce vină am, oameni buni? Că sunt de la Botoşani? Hai să ne retragem noi şi să joace doar ei. Asta e pe faţă, ce mi-a făcut în seara asta! E prea mult pentru mine. Spun de noi, antrenorii, că vorbim urât, dar ce să fac? Să-l aplaud când face asta? Pe domnul Dan Petrescu (n.r. - antrenor CFR Cluj) am văzut că l-au suspendat. Să vedem şi ce suspendări primesc arbitrii! Vreau să fiu lăsat să joc fotbal. Dacă joc cu o echipă din Bucureşti, dă-mi o brigadă de la Satu Mare, de la Bacău, din Constanţa. Nu-mi da brigadă din Bucureşti“, a spus Croitoru.

Şi Mihai Roman, jucătorul moldovenilor, a acuzat arbitrajul: „Dacă se întâmpla invers, erau ambele penalty-uri acordate. Suntem o echipă mai mică, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne dezavantajeze“.

Sigur că le dau jucătorilor prima de victorie pentru meciul cu Dinamo. Copiii aştia trebuie îmbrăţişaţi. Valeriu Iftime finanţator FC Botoşani

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: