Mircea Lucescu, moment rar: Cum de n-a criticat arbitrajul după o altă înfrângere cu Barcelona

Mircea Lucescu domină fotbalul ucrainean cu Dinamo Kiev! În sezonul trecut, a făcut „tripla“, Supercupa, titlu, campionat, iar acum e lider în întrecerea internă, cu trei puncte peste rivala Şahtior Doneţk, după 13 etape.





Şi, totuşi, Liga Campionilor rămâne „călcâiul lui Ahile“ pentru tehnicianul român. Pentru că, anul trecut, a terminat faza grupelor pe 3, după Juventus şi Barcelona, ratând accederea în optimi. Iar acum, e chiar pe ultimul loc în grupa E, după Bayern Munchen, Barcelona şi Benfica. Aproape sigur, Dinamo Kiev va şi termina pe această poziţie. Mai ales că a „reuşit“ performanţa de a pierde în două etape consecutive cu o echipă a Barcelonei aflată în mare criză: 0-1 în deplasare, 0-1 acasă.





În mod surprinzător însă, după eşecul de marţi seară, „Il Luce“ n-a comentat deloc arbitrajul! Probabil, explicaţia ţine de faptul că la meci a fost delegată o brigadă românească, formată din Ovidiu Haţegan (central), Mircea Grigoriu, Sebastian Gheorghe (asistenţi) şi Radu Petrescu (rezervă). Având în vedere că doi dintre aceştia, Haţegan şi Sebastian Gheorghe, au tot avut probleme în meciurile internaţionale din ultima perioadă, Haţegan fiind chiar în prim-plan, anul trecut, în acel controversat PSG - Istanbul Başakşehir, probabil, Lucescu a căutat să-i ferească de alte critici.





Ce a spus Mircea Lucescu după meci?





*Meritam să câştigăm sau cel puţin un egal. Am jucat bine cu Barcelona, de la egal la egal şi măcar un egal tot meritam. Am fost mai curajoşi decât în meciurile precedente, am controlat mingea cu mai multă încredere şi am atacat mai mult.





*În primul meci (n.r. - cu Barcelona, în deplasare), ne-a lipsit curajul, încrederea, dar am organizat bine jocul defensiv. Acum, fundaşii noştri au ieşit cu mingea la picior, au declanşat atacurile. Văd o creştere în jocul echipei şi sunt convins că vom face un meci bun şi cu Bayern.





*Să nu uităm că suntem într-o grupă foarte grea, în care toţi adversarii sunt mai puternici decât noi. Încercăm să ajungem la nivelul lor, dar nu s-a întâmplat asta încă.





*Cred că ei au jucat foarte bine, au făcut cel mai bun meci al lor din faza grupelor. Gonzalez, Gavi, Ansu Fati şi Eric Garcia sunt jucători ai viitorului. Cred că Barcelona va merge mai departe din această grupă. E important pentru tinerii jucători. Au luptat cu toţii în această seară.