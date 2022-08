Mircea Lucescu, învins şi resemnat într-o luptă inegală: Cum a ajuns Dinamo Kiev din cauza războiului

Pe vremuri, Mircea Lucescu construia adevărate echipe sud-americane, atât la Şahtior Doneţk, cât şi la Dinamo Kiev. Pentru că, lucrând cu nişte scouteri foarte buni, reuşea să aducă la echipele sale brazilieni necunoscuţi, de 18-19 ani. Cu ajutorul lor, ghidându-le paşii spre marea performanţă, „Il Luce“ obţinea rezultate remarcabile, la nivel european.





Din păcate pentru tehnicianul român, izbucnirea războiului din Ucraina l-a lăsat fără fotbaliştii străini. Care au părăsit Dinamo Kiev, în perioada de după invazia Rusiei. Aşadar, în acest moment, în primul „11“ al ucrainenilor figurează un singur străin, fundaşul polonez, Tomasz Kędziora (28 de ani).





Chiar şi aşa, Lucescu a dus Dinamo Kiev până în play-off-ul Ligii Campionilor. Aici însă, nici măcar priceperea sa n-a echilibrat balanţa într-o dispută inegală cu Benfica, o trupă multinaţională.





Miercuri seară, în partida-tur, la Lodz (Polonia), considerată „acasă“ pentru Dinamo Kiev, portughezii s-au impus lejer, scor 2-0 (Gilberto 9, Gonçalo Ramos 37). Ceea ce înseamnă că Benfica e cu un pas în grupele Ligii, înaintea returului de pe 23 august. Iar Dinamo Kiev va „ateriza“ în grupele Ligii Europa.





Acest deznodământ pare că a fost deja acceptat şi de Mircea Lucescu. Românul a vorbit pe un ton resemnat după eşecul de miercuri, cu Benfica.





Ce a spus Mircea Lucescu?





*A fost un meci dificil pentru noi. Am avut mai multe şanse să înscriem, dar nu le-am convertit. Benfica are o echipă multinaţională, cu patru sau cinci brazilieni, doi argentinieni, un spaniol, un grec, un portughez de top, în timp ce noi am avut jucători care au venit de la academie, de 18-19 ani.





*Dacă l-am fi avut pe Sydorchuk pe teren astăzi, nu cred că am fi primit două goluri, experienţa lui ne-ar fi fost folositoare. Era dificil să sperăm la o victorie azi, pentru că toţi jucătorii de la Benfica sunt la cel mai înalt nivel. Îi felicit pentru victorie.





*Roman Yaremchuk (n.r. – internaţional ucrainean) a fost rezervă la Benfica. Dacă ar fi la Dinamo Kiev, ar fi cel mai bun jucător. Asta e diferenţa. Eu am fost nevoit să introduc pe teren jucători de 18 şi 20 de ani. Totuşi, consider că ne-am descurcat bine, având în vedere circumstanţele.





*Benfica a jucat foarte agresiv în startul partidei, mă aşteptam ca arbitrul să facă ceva, dar n-a acordat niciun cartonaş galben. Când voiam să plecăm pe contraatac, eram opriţi mereu prin fault. Un arbitru de înalt nivel european e obligat să intervină în aceste situaţii şi să ofere avertismente. Dar n-a existat nicio reacţie. Totuşi, vreau să subliniez că arbitrul n-a influenţat rezultatul final.





*Cred că nu e normal că am jucat deja patru meciuri şi am rămas fără un jucător-cheie din cauza suspendării, iar unele echipe îşi încep meciurile de calificare de la zero. Drept urmare, am rămas fără jucători importanţi pentru play-off.