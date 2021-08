Messi e la Paris: Imagini spectaculoase şi toate cifrele contractului fabulos pe care îl va semna cu PSG FOTO

Lionel Messi la PSG e o mutare care se va oficializa, în următoarele ore. Starul argentinian a şi ajuns deja, la Paris, pentru finalizarea tratativelor.

De altfel, mulţi suporteri ai PSG-ului s-au dus la aeroport, pentru a-l întâmpina pe Leo. În plus, a fost o mobilizare impresionantă a forţelor de ordine, în jurul stadionului „Parc des Princes“, unde joacă PSG, în condiţiile în care se aşteaptă ca fanii să meargă şi acolo, în speranţă de a-l vedea pe Messi.

Potrivit „L'Equipe“, Messi va semna un contract până în 2023 cu vicecampioana Franţei. Şi va primi 25 de milioane de euro la semnătură, plus un salariu stagional de 35 de milioane de euro.

Cum la PSG decarul echipei e Neymar, bun prieten cu Leo, argentinianul a acceptat să joace cu 19, număr pe care l-a mai avut, atât la Barcelona, cât şi în naţionala Argentinei, la începuturile carierei sale.

Lionel #Messi landed in Paris. In the next hours he will have medicals with #PSG. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 9, 2021