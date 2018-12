Mesaj tranşant pentru Simona Halep din partea unui cunoscut antrenor din WTA: Ar trebui să se uite în oglindă!

Ea va merge în Australia fără antrenor, dar problema tehnicianului rămâne deschisă. Sven Groeneveld, unul dintre antrenorii de top din tenis, care a lucrat cu Maria Sharapova, Monica Seles, Caroline Wozniacki, Ana Ivanovic sau Tommy Haas, a vorbit despre situaţia în care se află jucătoarele rămase fără sprijinul tehnicienilor, situaţieîn care se află şi Simona Halep.

"Ar trebui să se uite în oglindă şi să se întrebe ce îi trebuie. Asta este cea mai importantă întrebare. Are nevoie de un sparring, de un partener de călătorie, de un profesionist care te poate ajuta la îmbunătăţirea tehnicii sau tacticii? Ce îţi trebuie cu adevărat? Când sunt în faţa unei jucătoare o întreb ce are nevoie, ce îi trebuie, ce aşteaptă de la mine. Sunt antrenori care au nevoie de un loc de muncă şi nevoia lor devine mai importantă decât nevoia jucătorului. Asta este foarte periculos! Nevoia jucătorului este pe primul loc. Jucătorul trebuie sa îşi asume responsabilitatea. De multe ori vedem că managerul sau părinţii iau decizia, dar până la urmă sportivul este cel care trebuie să facă asta. Nu este uşor, e o responsabilitate importantă, dar aşa trebuie făcute lucrurile", a spus fostul antrenor al Mariei Sharapova, în cadrul emisiunii Inside the Tour.