Marica şi Prunea l-au desfiinţat pe Mirel Rădoi

„Rădoi trebuie să plece. De ce să mai aşteptăm încă un meci? E un dezastru, după părerea mea. Mai avem o şansă, dar nu mai suntem la mâna noastră. Am avut în faţă unui adversar modest, în faţa căruia trebuia să defilăm. E circ în tot ce înseamnă FRF!”, a tunat Ciprian Marica, la ProTV. Florin Prunea nu l-a menajat pe selecţionerul Mirel Rădoi după meciul cu Islanda. „Ne-am făcut singuri viaţa grea. Am dominat, trebuia să câştigăm. Greşeală mare netitularizarea lui Ivan. Am văzut o delăsare a jucătorilor după anunţul lui Mirel. Va fi aproape imposibil. Nu pot să înţeleg, suntem nebuni cu toţii! Nu avem selecţioner, nu am avut în ultimii şase ani, este inadmisibil!”, a explodat Florin Prunea la ProSport Live.

„Nu mă supăr pe Marica, îl ştiu mai bine decât voi, am fost colegi de generaţie. Ajungi să-i ştii limitele colegului când petreci mult timp cu el. N-am cum să vorbesc cu el. Chiar dacă a jucat mulţi ani fotbal, nu înţelege foarte mult din antrenorat”, a răspuns Mirel Rădoi, într-un interviu televizat.