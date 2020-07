Lucescu, îngrijorat după ce a intrat în contact cu jucătorii infectaţi cu Covid-19. Ce a făcut în cantonamentul echipei

Tehnicianul a declarat, joi, că a respectat toate regulile de distanţare şi că a fost foarte surprins de vestea cazurilor de Covid-19 de la gruparea bucureşteană. El a precizat că deşi nu a avut contact fizic cu nimeni în timpul vizitei de miercuri, îşi va face un test pentru coronavirus.

“Totul s-a petrecut respectând absolut toate regulile. N-am dat mâna cu niciunul, nu i-am îmbrăţişat, aveam mască. Am vorbit un pic din suflet despre tot ceea ce a însemnat istoria Dinamo, tradiţia. Erau foarte atenţi. Mi s-a părut că sunt marcaţi. Le-am spus: Indiferent ce spun cei din jur, sunteţi singurii care puteţi să faceţi ca această echipă să rămână în Divizia A. După ce am avut această discuţie m-am suit în maşină şi am plecat acasă. Am rămas azi-dimineaţă extrem de surprins când am aflat că au fost testaţi şi că unii aveau simptome. Am aflat la ora 11 şi jumătate şi am rămas extrem de surprins. Acolo nu am intrat în niciun fel de încăpere. Acum rămân în casă, nu mai iau niciun contact. Cu toate că n-am avut niciun contact fizic. Luni mă duc şi fac testul”, a spus Lucescu la Digi Sport.

Mircea Lucescu, în vârstă de 74 de ani, i-a vizitat pe jucătorii echipei Dinamo, miercuri, cu o zi înaintea anunţului că şase fotbalişti "alb-roşii" sunt pozitivi cu virusul Sars-CoV-2.