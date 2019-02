Loti Boloni continuă sezonul excelent în Belgia. Pe ce loc a ajuns echipa antrenată de tehnicianul român

Sâmbătă, în deplasare, Anvers a reusit al treilea succes in ultimele 4 runde, 2-0 cu Oostende, antepenultima clasata din Jupiler League. Golurile au fost marcate de Rodrigues in minutul 4 si de Hairemans in prelungirile partidei. Boloni nu s-a putut baza pe doi jucatori importanţi în angrenajul echipei, Mbokani si Lamkel, ambii suspendati.



În clasament, Antwerp a adunat 13 victorii din 24 de meciuri şi este pe locul 2, cu 45 de puncte. Distanta dintre echipa tehnicianului român şi formaţia de pe primul loc, Genk, învingătoare în deplasare cu Waaslasm Beveren, scor 2-1, a rămas neshimbată, 9 puncte.



Campioana Brugge ocupa locul 3, la o lungime in spatele trupei lui Loti Boloni, dar cu un meci mai puţin disputat.



In cariera sa de antrenor, Boloni are un titlu cucerit in Belgia, cu Standard Liege, in 2009.

