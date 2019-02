VIDEO LIVETEXT Halep - Bencic, în sferturi la Dubai: Simona a jucat încântător şi a luat primul set

SETUL II

*2-1 Halep: Simona a condus cu 40-0 şi şi-a făcut serviciul la 15.

*1-1: REBREAK! Halep a condus cu 40-30 pe serviciul adversarei şi a valorificat mingea de break.

*1-0 Bencic: BREAK! Simona a condus cu 30-0, dar Belinda a luat patru puncte la rând şi a câştigat pe serviciul adversarei.

*Serveşte Halep

-----------------------------

SETUL I

*6-4 Halep: BREAK, GAME, SET! Halep a condus cu 30-0 şi 40-15 şi a valorificat prima minge de set.

*5-4 Halep: RE-BREAK! Bencic s-a dus la 40-15, dar Halep a salvat cele două mingi de break. La deuce#1, Simona, mai întâi, a comis o greşeală dublă, iar apoi şi-a pierdut serviciul.

*5-3 Halep: BREAK! Simona a câştigat la zero pe serviciul adversarei.

*4-3 Halep: La 40-30, Simona a avut minge de game, dar Belinda a egalat. La deuce#1, Simona şi-a făcut serviciul după ce adversara ei a trimis în fileu. De nervi, Bencic a dat cu racheta de pământ, gesticulând furioasă!

*3-3: După discuţia cu antrenorul ei, elveţianca a dat un prim semn de redresare, ajungând la 40-0. Apoi însă, Simona a egalat. La deuce#1, Bencic şi-a făcut cu greu serviciul.

*Întoarsă de Halep, Bencic a cerut intervenţia antrenorului!

*3-2 Halep: După 23 de minute de joc, Simona a trecut pentru prima dată în frunte, după ce şi-a făcut serviciul la 15. Halep a încheiat game-ul cu un as.

*2-2: Halep a izbutit break-ul la 15!

*2-1 Bencic: Halep şi-a făcut serviciul la deuce#1

*2-0 Bencic: Game disputat, decis la deuce#4

*1-0 Bencic: Halep şi-a pierdut serviciul la 15.

*Serveşte Halep

VEZI CELE MAI SPECTACULOASE SCHIMBURI DIN TIMPUL MECIULUI

We're tied at three games apiece!



Some high quality points between Halep and Bencic! #DDFTennis pic.twitter.com/l0mEPncihi