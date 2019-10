Lecţie cehă pentru Iorgulescu: „Îi dau băiatului meu 15 euro pe lună. Pentru restul banilor, munceşte!“

„Un părinte responsabil îi dă copilului atât cât să facă ceva în viaţă, nu cât să nu facă nimic“, e o vorbă de care, din păcate, nu prea s-a auzit în România. Iar rezultatul duce la apariţia unor oameni precum Mario Iorgulescu.

Iar exemplul băiatului preşedinteului Ligii Profesioniste de Fotbal e doar unul dintr-o listă lungă de astfel de cazuri în România. Nu mereu însă oamenii care au o stare materială foarte bună distrug viaţa copilului, dându-i totul din start. Un exemplu în acest sens vine tot din lumea fotbalului, din partea cehului Duşan Uhrin jr, cel care antrenează Dinamo de câteva luni.

Într-un interviu acordat pentru site-ul doardinamo.ro, Duşan Uhrin jr a explicat cum şi-a educat şi şi-a crescut băiatul, iar vorbele sale merită să fie luate în seamă.

Ce a spus Duşan Uhrin jr?

*Băiatul meu lucrează de la 16 ani. Merge şi la şcoală, dar trebuie să muncească. Atunci, lucra o dată pe săptămână. Acum are 18 ani şi lucrează de două ori pe săptămână. E la liceu şi trebuie să lucreze. Îi dau doar 15 euro pe lună, iar el trebuie să muncească pentru restul.

*Când eu eram tânăr, tatăl meu nu mi-a dat prea mulţi bani, aşa că am muncit. Am început când aveam 19 ani pentru că era regimul comunist. Şi s-a găsit ceva de făcut şi pentru mine. Am făcut curăţenie în birouri! Noi n-avem obiceiul de a le da copiilor totul ca aici. Nici să aibă grijă bunicii de copiii tăi.