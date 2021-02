Kvitova, şocată după înfrângerea cu Cîrstea: Ce a spus după primul ei eşec cu Sorana din 2013 încoace

Petra Kvitova (8 WTA) e printre cele mai prolifice jucătoare învinse vreodată de Sorana Cîrstea (68 WTA). Iar asta pentru că cehoaica are două trofee de Grand Slam în palmares, ambele luate la Wimbledon (2011, 2014), plus o finală la Melbourne, două semifinale la French Open (2012, 2020) şi două sferturi la US Open (2015, 2017).





Prin comparaţie, Cîrstea n-a depşit niciodată faza sferturilor la un turneu major, iar acest lucru se întâmpla acum 12 ani, la Roland Garros. În plus, până la victoria ei, în noaptea de marţi spre miercuri, Sorana nu o mai învinsese pe Kvitova din 2013, având doar două victorii în şapte partide directe cu Petra.





Românca n-a ţinut însă cont de statistici şi, dezinvoltă şi stăpână pe ea, a obţinut o victorie impresionantă, obligând-o pe Kvitova să admită că Sorana a fost mai bună, în turul II de la Australian Open.





Ce a spus Petra Kvitova?





*A fost ca un „roller coaster“ acest meci, fără îndoială. Din nefericire pentru mine, n-am putut să profit de şansele pe care le-am avut să câştig primul set. Cred că acolo a fost cheia meciului. Eu trebuia să câştig primul set, când am avut avantaj de un break. Am luptat, dar am pierdut patru sau cinci game-uri la rând şi asta n-ar trebui să mi se întâmple mie.





*Am făcut un al doilea set foarte bun. Cred că toate game-urile pe care le-am jucat în cele două ore au fost destul de strânse, au fost multe egalităţi. Ea a câştigat, a avut o zi foarte bună, a jucat excelent.