Klopp versus Acelotti, Liverpool versus Real Madrid: finala Ligii Campionilor DECLARAŢII

“Ar însemna foarte mult să câştigăm. Dacă eşti om de fotbal, ştii că este absolut excepţional ce au făcut băieţii mei până acum. Până la urmă, bineînţeles, totul se măsoară în culoarea medaliei. Suntem mulţumiţi. Sunt foarte mândru de ce am reuşit până acum. Din punctul meu de vedere, Real Madrid este favorită, pentru că are experienţă multă, dar vreau ca noi să fim la acelaşi nivel. Dacă suntem la cel mai bun nivel al nostru, este greu să joci împotriva noastră”, a spus Klopp, potrivit uefa.com.





De cealaltă parte, antrenorul formaţiei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a declarat că este încrezător înainntea finalei LC. “Moralul echipei este bun. Sunt încrezător, ştiu că voi fi un pic emoţionat mâine, dar este normal şi atunci când mă uit la chipurile jucătorilor îmi trec emoţiile. Trebuie să ne arătăm calităţile. Trebuie să arătăm tot ce am arătat în acest sezon. Liverpool va încerca să facă un joc intens, are multă calitate individuală. Echipa care îşi va arăta cel mai bine calitatea va câştiga. Am meritat să ajungem în finală, pentru că avem calitate. Dacă nu ai asta, nu ajungi într-o finală. Însă calitatea şi talentul nu sunt de ajuns. Trebuie să faci o echipă, să te asiguri să toţi jucătorii sunt implicaţi”, a afirmat Ancelotti.





Finala Ligii Campionilor, Liverpool – Real Madrid, se va disputa sâmbătă, de la ora 22.00, pe Stade de France.